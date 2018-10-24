Эксклюзив |

Несмотря на то, что строительство газопровода "Северный поток-2" не проходит через территориальные воды Латвии, позиция страны может изменить намеченные планы по эксплуатации проекта. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал эксперт в сфере транспорта, логистики и нефтегазовых продуктов Андрей Ващенко.

"Латвия член Евросоюза, а в ЕС принято единогласное голосование по многим вопросам. Если будет принят нормативный акт, в котором ограничивается правило использование газопровода, и Латвия будет голосовать против - это будет учтено. Я уверен, что голос Латвии может помешать работе газопровода", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что строительство газопровода, которое сейчас активно движется, не гарантирует его успешную эксплуатацию.

"Трудности будут продолжаться и после строительства. Противники этого проекта будут продолжать борьбу еще долгое время. Есть масса законных способов запретить эксплуатацию или ограничить в использовании уже построенный газопровод. На сегодня товар закуплен, труба отгружена, компании подрядчики работают. Скорее всего, в указанные сроки газопровод будет построен, но будет ли он работать на полную мощность пока большой вопрос. Возможно, будут ограничения на объем пропускаемого газа", - отметил он.

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" планируется ввести в эксплуатацию к 2020 году.

Фото: SPUTNIK/SCANPIX/LETA