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Партия "Согласие" шла на многие компромиссы и усилия, чтобы наладить диалог с партиями, которые по-прежнему продолжают проводить "красные линии". Об этом в интервью радио Baltkom заявил председатель парламентской фракции "Согласие" Янис Урбанович.

"Когда-то мы надеялись на одних, на других. Такие проекты были, но они проваливались. Вспомните Par Labu Latviju!, старт Затлерса... это не получилось. Теперь мы пошли еще дальше, на еще большее усилие над собой — прямо в "Согласие" имплантировали большое количество видных латышей. Результат тот же, да и вывод тот же. Я не представляю, что нам еще надо сделать с собой, чтобы преодолеть этот игнор. Это не моя вина. Не я плохой политик, не мои коллеги. Поэтому в этой ситуации нам больше предлагать компромиссов нельзя. Если вы считаете, что я за это должен заплатить депутатским мандатом, то я готов. Готов признать, что все попытки компромисса были тщетны и глупы", - сказал Урбанович.

По его словам, проблема тут не в самом "Согласии", а в том, что "титульные" партии не признают избирателей этой политической силы.

"Сегодня я могу заявить, что ни наши программные предложения, ни качество персоналий, которые мы предлагали, не являются причиной всеобщего игнорирования "Согласия". Это не против политиков. Это против избирателя нашей партии. Я имею право так говорить, потому что вся моя деятельность последних лет позволяет мне это делать", - отметил Урбанович.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.