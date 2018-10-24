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Направленные против России санкции США частично лишили страну технологий и продуктов, но в то же время поменяли сознание россиян к лучшему. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт в сфере транспорта, логистики и нефтегазовых продуктов Андрей Ващенко.

"Дональд Иванович Трамп должен получить орден за то, что он сделал для России. Те санкции, которые ввел американский президент, изменили настроения россиян. Например, многие русские привыкли в России зарабатывать, а жить за рубежом. Выяснилось, что сейчас нам здесь не рады. Это поменяло сознание россиян, место хранения капиталов, места воспитания детей", - сказал Ващенко.

При этом он отметил, что многие современные технологии ввиду американских санкций стали недоступны в России.

"Санкции — это довольно больно. Многих продуктов не стало в России, некоторые современные технологии стали недоступны. Америка очень умная страна, и мы много из нее импортировали, но сейчас альтернатива нашлась в китайских, индонезийских, африканских странах. Россия смотрит шире и развивает собственные научные базы", - отметил Ващенко.

Напомним, с 2012 года со стороны США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России, а также — отдельных лиц и организаций. Впервые они были приняты в связи с "делом Магнитского", затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В 2017 и 2018 году антироссийские ограничения поэтапно расширялись, в том числе из-за предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

Фото: Flickr/PolitVesti.com