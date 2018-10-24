Эксперт: санкции Дональда Ивановича Трампа - это больно, но полезно (6)

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Эксклюзив | 24 октября 2018 года, 19:13

Направленные против России санкции США частично лишили страну технологий и продуктов, но в то же время поменяли сознание россиян к лучшему. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт в сфере транспорта, логистики и нефтегазовых продуктов Андрей Ващенко.

"Дональд Иванович Трамп должен получить орден за то, что он сделал для России. Те санкции, которые ввел американский президент, изменили настроения россиян. Например, многие русские привыкли в России зарабатывать, а жить за рубежом. Выяснилось, что сейчас нам здесь не рады. Это поменяло сознание россиян, место хранения капиталов, места воспитания детей", - сказал Ващенко.

При этом он отметил, что многие современные технологии ввиду американских санкций стали недоступны в России.

"Санкции — это довольно больно. Многих продуктов не стало в России, некоторые современные технологии стали недоступны. Америка очень умная страна, и мы много из нее импортировали, но сейчас альтернатива нашлась в китайских, индонезийских, африканских странах. Россия смотрит шире и развивает собственные научные базы", - отметил Ващенко.

Напомним, с 2012 года со стороны США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России, а также — отдельных лиц и организаций. Впервые они были приняты в связи с "делом Магнитского", затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В 2017 и 2018 году антироссийские ограничения поэтапно расширялись, в том числе из-за предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

Фото: Flickr/PolitVesti.com

Комментарии 6
Саня15 минут назад
Зарубежные пативроты срасеюшки-матушки дрочат на мнение эксперта. Вот это эксперт, всем экспертам эксперт.
"Нас ебут, а мы крепчаем!"- кричат восхищёные санкциями срасеяне.
"Денег нет, но вы держитесь!"- вторят им представители кремлядской ОПГ, откушивающие финского сервелата под холодненькую Коскенкорва.
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yes27 минут назад
в место гейропейское ГМО дерьма на полках свои свежие вкусные продукты, вместо западных технологий теперь развиваются по полной свои
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Patriot28 минут назад
Tad gaidiet krievu pasaule jaunas sankcijas un jùsu valsts starptautisko boikotu. Pasi uzprasìjàties un pasi lùdzaties. Savukàrt mums civilizètajàm valstìm bez sadarbìbas ar Krieviju arì ir loti labi.
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