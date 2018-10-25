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Мэр Риги Нил Ушаков призвал рижан в случае проблем с подключением отопления, которым занимаются сотрудники компании Siltumserviss Rīga, обращаться непосредственно к главе Rīgas namu pārvaldnieks Айвару Гонтареву.

Как Ушаков рассказал в интервью радио Baltkom, Гонтарев лично совершает обход объектов и контролирует ситуацию.

"Разрешении ситуации с подключением отопления рижанам у Rīgas namu pārvaldnieks играет ключевую роль. Сейчас их специалисты помогают Siltumserviss Rīga справиться с задачей. Более того, за большую часть домов непосредственно отвечает и контролирует то, что там происходит, лично председатель правления Айвар Гонтарев", - сказал Ушаков.

По его словам, сейчас к отоплению еще не подключены около 200 домов, поэтому жильцы в случае проблем с отоплением хотя бы в одной из комнат своего жилища могут писать на почту Гонтарева.

"Если кто-то не смог дозвониться хотя бы до одного из номеров, потому что 200 домов, которые не подключены к отоплению, это не 200 клиентов, это порядка 10 тысяч клиентов, которые одновременно звонят и жалуются, то можно воспользоваться адресом электронной почты Гонтарева - он лично проверяет все дома - gontarevs@rnparvaldnieks.lv. Используйте этот адрес, если в вашем доме, в вашей квартире или в каких-то из комнат есть проблемы с отоплением", - сказал Ушаков.

Как заверил Ушаков, к концу этой недели к отоплению будут подключены все оставшиеся дома.

Как сообщалось, ранее отопление планировалось включить до 20 октября, потом процесс было решено ускорить, однако до сих пор некоторые дома в Риге стоят без отопления.

Компания Siltumserviss Rīga не справилась со своими обязанностями при подключении домов рижан к отоплению, в связи с чем руководство РД пригрозило предприятию разрывом договора и штрафом до 500 тысяч евро.