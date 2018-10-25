Ушаков - рижанам без отопления: пишите напрямую главе Rīgas namu pārvaldnieks (23)

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Эксклюзив | 25 октября 2018 года, 08:22

Мэр Риги Нил Ушаков призвал рижан в случае проблем с подключением отопления, которым занимаются сотрудники компании Siltumserviss Rīga, обращаться непосредственно к главе Rīgas namu pārvaldnieks Айвару Гонтареву.

Как Ушаков рассказал в интервью радио Baltkom, Гонтарев лично совершает обход объектов и контролирует ситуацию.

"Разрешении ситуации с подключением отопления рижанам у Rīgas namu pārvaldnieks играет ключевую роль. Сейчас их специалисты помогают Siltumserviss Rīga справиться с задачей. Более того, за большую часть домов непосредственно отвечает и контролирует то, что там происходит, лично председатель правления Айвар Гонтарев", - сказал Ушаков.

По его словам, сейчас к отоплению еще не подключены около 200 домов, поэтому жильцы в случае проблем с отоплением хотя бы в одной из комнат своего жилища могут писать на почту Гонтарева.

"Если кто-то не смог дозвониться хотя бы до одного из номеров, потому что 200 домов, которые не подключены к отоплению, это не 200 клиентов, это порядка 10 тысяч клиентов, которые одновременно звонят и жалуются, то можно воспользоваться адресом электронной почты Гонтарева - он лично проверяет все дома - gontarevs@rnparvaldnieks.lv. Используйте этот адрес, если в вашем доме, в вашей квартире или в каких-то из комнат есть проблемы с отоплением", - сказал Ушаков.

Как заверил Ушаков, к концу этой недели к отоплению будут подключены все оставшиеся дома.

Как сообщалось, ранее отопление планировалось включить до 20 октября, потом процесс было решено ускорить, однако до сих пор некоторые дома в Риге стоят без отопления.

Компания Siltumserviss Rīga не справилась со своими обязанностями при подключении домов рижан к отоплению, в связи с чем руководство РД пригрозило предприятию разрывом договора и штрафом до 500 тысяч евро.

Комментарии 23
Татьяна 1 час назад
С фанатами Ушаков ни о чем не спорю. О мэре сужу исключительно по делам. На данный момент ситуация такая:отопление в моей квартире не подключено. Договор на обслуживание у меня с NP. Долгов по квартплате нет. В квартире сделан очень хороший ремонт, вложено много денег. По чьей вине портится моё имущество, здоровье моё и моих детей? Кто ответственен за работу NP? Кстати, счёт за отопление за октябрь мне будет выставлен, т. к., в некоторые квартиры нашего дома тепло подаётся. Когда я звонила в NP и попросила прислать комиссию (человека, людей) для того, чтобы они зафиксировали, что отопление не включено, мне был дан ответ, что такой Опции у них нет!!! Т. Е., когда в Ноябрьск ом счёте будет кругленькая сумма за отопление в октябре, мне надо будет её оплатить или.... оспорить! NP мало того, что не выполняет условия договора на обслуживание, так ещё грубо попирает мои права! Кому подчиняется NP? Правильно-мэру города Риги в лице г. Ушакова! Доходчиво объяснила)?
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Татьяна 2 часа назад
Господин Ушаков, моя семья уже несколько дней пишет Гонтареву! В ответ-одна отписка с просьбой оставить номер своего телефона. Что дальше??? Отопление не подключено! Нил, мне хочется выразить вам (пишу с маленькой буквы!) полное презрение! Вы умеете только пилить бюджет и травить слабых!
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Зачем 2 часа назад
Бестолку писать.как мы раньше жили в треклятые "оккупационные "годы.тогда и жалобы пусть с трудом .но расматривались,а сейчас:пиши,не пиши,всё равно один ответ.
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