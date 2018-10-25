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Ситуация, когда прошедшие в Сейм партии готовы работать с "Согласием" в парламенте, но не хотят брать его в правительство, напоминает действия человека, который жениться не хочет, но не прочь сходить "налево". Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала член партии "Согласие", бывшая замдиректора Управления финансовой полиции Службы госдоходов Любовь Швецова.

По ее словам, для эффективной работы "Согласие" создало "теневой" кабинет министров.

"Власть на блюдечке никто не приносит — ее надо брать. "Согласие" создало "теневой" кабинет министров. Каждый законопроект, если нас окончательно отодвинут от принятия решение, будет подвергнут конструктивной критике, будут предложения и видение нашего "теневого" кабинета. Не считаться с политической силой, которой было отдано большинство голосов электората, неуважение не только к партии, но и к избирателям. Если мы уважаем себя и свой электорат, то будем бороться за те идеи, которые предлагали", - сказала Швецова.

Между тем депутат 12-го Сейма, прошедший также в 13-й Сейм от партии "Новое Единство" Андрей Юдин отметил, что в парламентской работе к "Согласию" все относятся с уважением.

""Согласие" действительно ведет активную работу в парламенте, у них много предложений. Часто они не конструктивные, популистские. Но в парламенте мы наблюдаем уважением к оппозиции. Что нельзя сказать о Рижской думе. В парламенте есть руководители комиссий от оппозиции, а в РД вы такого не встретите", - отметил он.

На это Швецова подчеркнула, что это двуличное отношение.

"Не хотят вступать в брак с "Согласием", а гульнуть с нами в той или другой комиссии — на это вы согласны", - сказала она Юдину.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

Фото из Flickr/Editions PhotoArt