Депутат: жениться на "Согласии" нельзя, а гульнуть можно? (16)

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Эксклюзив | 25 октября 2018 года, 12:19

Ситуация, когда прошедшие в Сейм партии готовы работать с "Согласием" в парламенте, но не хотят брать его в правительство, напоминает действия человека, который жениться не хочет, но не прочь сходить "налево". Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала член партии "Согласие", бывшая замдиректора Управления финансовой полиции Службы госдоходов Любовь Швецова.

По ее словам, для эффективной работы "Согласие" создало "теневой" кабинет министров.

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"Власть на блюдечке никто не приносит — ее надо брать. "Согласие" создало "теневой" кабинет министров. Каждый законопроект, если нас окончательно отодвинут от принятия решение, будет подвергнут конструктивной критике, будут предложения и видение нашего "теневого" кабинета. Не считаться с политической силой, которой было отдано большинство голосов электората, неуважение не только к партии, но и к избирателям. Если мы уважаем себя и свой электорат, то будем бороться за те идеи, которые предлагали", - сказала Швецова.

Между тем депутат 12-го Сейма, прошедший также в 13-й Сейм от партии "Новое Единство" Андрей Юдин отметил, что в парламентской работе к "Согласию" все относятся с уважением.

""Согласие" действительно ведет активную работу в парламенте, у них много предложений. Часто они не конструктивные, популистские. Но в парламенте мы наблюдаем уважением к оппозиции. Что нельзя сказать о Рижской думе. В парламенте есть руководители комиссий от оппозиции, а в РД вы такого не встретите", - отметил он.

На это Швецова подчеркнула, что это двуличное отношение.

"Не хотят вступать в брак с "Согласием", а гульнуть с нами в той или другой комиссии — на это вы согласны", - сказала она Юдину.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

Фото из Flickr/Editions PhotoArt

Комментарии 16
alex853 часа назад
Я извиняюсь, а с каких пор Латвия стала демократическим государством? С лозунгами Латвия для латышей, диктатура, да, но точно не демократия. Лапоть.
3
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Все правильно3 часа назад
Гульнуть с ними можно, потому что ведут себя, как проститутки.
4
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там просиживают штаны3 часа назад
100 депутатов , и абсолютное большинство против Согласосов , маленькими партиями они прошли , или большими , вопрос второй , вас в жены не возьмут , лицом вы не вышли или в РД кого обидели , по партиям бегали или мелочь по карманам тырили , это не имеет значения , умрете незамужней
4
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