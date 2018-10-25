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Siltumserviss Rīga делает все возможное, чтобы как можно быстрее подключить рижан к отоплению, но работники компании регулярно сталкиваются со случаями вредительства, рассказал в эфире радио Baltkom член правления Александр Попов.

Представитель поставщика тепла привел в пример один из случаев вредительства, который зафиксировали и правоохранительные органы.

"Не называя конкретного адреса, могу привести пример. В Саркандаугаве каждый вечер один дом отвоздушивался, проверялся. Но каждый вечер в одно и то же время ... сливался. Служба безопасности поймала этого человека и, я думаю, что вы в скором времени услышите о "герое нашего времени" и что вот такие случаи тоже происходят. Надеемся, соответствующие органы разберутся в пользу кого этот человек работал. Это многоквартирный дом с сотнями квартир, каждый день его опустошают, а к нам поступает по десятку жалоб из этого дома, что мы ничего не делаем. Ловят человека за руку с поличным, ну, наверное, это о чем-то говорит и кому-то это выгодно. Вряд ли это выгодно жильцам дома, у которых проблемы с отоплением", - рассказал Попов.

Кстати, сказанное Поповым в эфире радио Baltkom подтверждено фотографиями с объекта, где констатирован случай вредительства.

От лица предприятия он принес извинения всем рижанами за доставленные неудобства и рассказал, с какими сложностями приходится сталкиваться предприятию. По его словам, против компании ведется "медийная война".

Представитель компании Siltumserviss Rīga сказал, что знает о существовании группы "Анти-Силтумсервис", в которую объединились жители домов без отопления, а также регулярно читает комментарии в сетях.

"Я многое что знаю, но, думаю, что это не для вашего эфире. Я читаю, что там пишут, есть и такие, кто нас благодарит, тех, кто работает на базах по районам. Но почему-то комментарии положительные кто-то подтирает. Это можно назвать "медийной войной". Но вопрос "кому это нужно?" надо задавать не мне. Мы работаем, исполняем свои функции, обязанности, а с конкретными случаями должны работать компетентные органы", - сказал Попов.

Член правления Siltumserviss Rīga от лица компании ппринес извинения за доставленные неудобства и заверил, что сотрудники работают не покладая рук.

"Перед всем рижанами, которыми мы доставили неудобства своей работой, я лично от лица нашей компании приношу извинения. Мы работаем 24 часа постоянно. Мы делаем все возможное, чтобы никоим образом не разорвать договор. 500 000 евро - это большая сумма, которая, конечно, серьезно осложнит работу любой компании в Латвии", - сказал представитель компании.

Также Попов, пользуясь возможностью обратиться к широкой аудитории, попросил рижан не звонить по несколько раз по одной и той же причине, так как большое количество звонков приводят к отключению телефонной системы.

"Хочу попросить людей: некоторые жители звонят по 48, 50, 60 по одному номеру, потому что у них не греет один радиатор, но они просто забивают линию. У нас открыто 25 линий, но если 25 человек звонят одновременно, линия отключается, идет обрыв и тогда не можем принять реальные заявки, где сообщают о прорыве трубы и еще что-то", - пояснил он.

Представитель Siltumserviss Rīga также рассказал о том, что получил "проблемное наследие" от предыдущего поставщика тепла Rīgas Siltums.

"Rīgas Siltums нас об этом не предупреждал, но надо понимать, что раньше жители отдавали заявки напрямую человеку, который обслуживал объект и может быть до центрального руководства это не доходило. Сейчас все централизовано и абсолютно понятно, что происходит в городе. А состояние всех узлов и коммуникаций, увы. В принципе, нормативный срок многократно превышен практически во всех домах. Срок эксплуатации составляет около 30 лет. А мы понимаем, если машине больше 15 лет, это уже вещь мягко говоря не новая", - сказал Попов.

Фото из Flickr/Kari Söderholm