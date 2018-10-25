Дубль два: ракета "Союз-2" успешно вывела на орбиту спутник (3)
Эксклюзив | 25 октября 2018 года, 12:14
Ракета-носитель "Союз-2.1б" ночью 25 октября успешно стартовала с космодрома "Плесецк" и вывела спутник Минобороны РФ на расчетную орбиту. Об этом сообщили в военном ведомстве.
С космическим аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь.
"Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — сказали в Минобороны России.
Напомним, 11 октября потерпела крушение ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. После аварии Овчинин и Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана. Из-за случившегося все полеты пилотируемых кораблей "Союз" приостановили.
Фото: Flickr/Roscosmos
Затихарились. А первый запуск так комментировали, так комментировали.))))))