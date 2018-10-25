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Ракета-носитель "Союз-2.1б" ночью 25 октября успешно стартовала с космодрома "Плесецк" и вывела спутник Минобороны РФ на расчетную орбиту. Об этом сообщили в военном ведомстве.

С космическим аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь.

"Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — сказали в Минобороны России.

Напомним, 11 октября потерпела крушение ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. После аварии Овчинин и Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана. Из-за случившегося все полеты пилотируемых кораблей "Союз" приостановили.

Фото: Flickr/Roscosmos