Дубль два: ракета "Союз-2" успешно вывела на орбиту спутник (3)

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Эксклюзив | 25 октября 2018 года, 12:14

Ракета-носитель "Союз-2.1б" ночью 25 октября успешно стартовала с космодрома "Плесецк" и вывела спутник Минобороны РФ на расчетную орбиту. Об этом сообщили в военном ведомстве.

С космическим аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь.

"Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — сказали в Минобороны России.

Напомним, 11 октября потерпела крушение ракета-носитель "Союз-ФГ", которая должна была доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга. После аварии Овчинин и Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана. Из-за случившегося все полеты пилотируемых кораблей "Союз" приостановили.

Фото: Flickr/Roscosmos

Комментарии 3
yes3 часа назад
у русофобов разрываются пуканы :D
1
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Да уж2 часа назад
Месте пожара в музЭе апукации, для них, это худшая новость дня.
Затихарились. А первый запуск так комментировали, так комментировали.))))))
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Latviešu Patriots2 часа назад
Brīnums, ka šoreiz raķete neavarēja:))) Krievijai tās ir neraksturīgi Ha Ha Ha
5
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