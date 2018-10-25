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Сотрудники МЧС России в рамках поисково-спасательных работ эвакуировали более 450 человек из подтопленных в результате сильных дождей населенных пунктов Краснодарского края. Поисковые работы продолжаются, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Силами и средствами МЧС России 24 октября и в ночь на 25 октября проводились поисково-спасательные работы, в результате которых совместно с подразделениями "Кубань-СПАСа" и силами муниципальных образований эвакуировано 460 человек, в том числе 72 человека с использованием плавсредств. Поисковые работы во всех подтопленных населенных пунктах продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ГУ МЧС по региону, подтопленными остаются 1662 домовладения в 27 населенных пунктах в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. Энергоснабжение нарушено в девяти населенных пунктах (2720 домовладений), там работают аварийно-восстановительные бригады. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 700 человек и 207 единиц техники (16 плавсредств), в том числе от МЧС России 318 человек и 73 единицы техники. Дополнительно приводится в готовность расчет сил Донского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Южного АСЦ МЧС России.

После сильных дождей в Краснодарском крае накануне было подтоплено более десятка населенных пунктов и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на дороге Туапсе - Майкоп. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. По данным властей Туапсинского района, в зоне подтопления погибли два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести. Также нарушено сообщение с Сочи по федеральной трассе из-за частичного разрушения одного из мостов.

Источник: TACC

Фото: vk.com/fobosplanet