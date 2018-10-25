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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов, с присуждением ему премии Сахарова.

"Поздравляем Олега Сенцова, который награжден премией Сахарова! Режиссер является символом сопротивления угнетению и запугиванию. Я возобновлю свои звонки в Россию с призывом его немедленного освобождения", - написал Ринкевич в соцсети Twitter с хэштегом #freeolegsentsov.

Congratulations to Oleg #Sentsov who was awarded Sakharov Prize! He is a symbol of the resistance against oppression and intimidation. I renew my call on Russia to free him immediately #freeolegsentsov https://t.co/Ngz3AIkjFX — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 октября 2018 г.

О том, что Сенцов стал лауреатом премии Сахарова, сообщило Associated Press. Премию вручает Европейский парламент.

На соискание премии Сахарова "За свободу мысли" Сенцова выдвинула фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте.

Премия вручается за достижения в области защиты прав человека. Ее учредили в 1988 году в честь советского физика Андрея Сахарова.

BREAKING: EU awards Sakharov Prize for human rights to jailed Ukrainian filmmaker Oleg Sentsov. — The Associated Press (@AP) 25 октября 2018 г.

Ранее Сейм выступил с политическим призывом к России немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В своем заявлении Сейм осуждает задержание режиссера. Особый акцент в заявлении ставится на то, что Сенцова осудили в Российском военном суде как гражданина РФ, хотя он никогда не отказывался от украинского гражданства.

В 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму. С мая по октябрь Сенцов в течение 145 дней держал голодовку в колонии на Ямале. Он требовал освободить украинских политзаключенных, которые находятся в России. Себя он в их число не включал.

Во время голодовки Сенцов ел две ложки питательной смеси в день. Он похудел на 12 килограммов. В начале октября у режиссера диагностировали сердечную недостаточность, ревматизм и заболевания почек и печени.