"Символ сопротивления!": Ринкевич поздравил Сенцова с премией Сахарова (27)

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Эксклюзив | 25 октября 2018 года, 13:38

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов, с присуждением ему премии Сахарова.

"Поздравляем Олега Сенцова, который награжден премией Сахарова! Режиссер является символом сопротивления угнетению и запугиванию. Я возобновлю свои звонки в Россию с призывом его немедленного освобождения", - написал Ринкевич в соцсети Twitter с хэштегом #freeolegsentsov.

О том, что Сенцов стал лауреатом премии Сахарова, сообщило Associated Press. Премию вручает Европейский парламент.

На соискание премии Сахарова "За свободу мысли" Сенцова выдвинула фракция "Европейской народной партии" в Европарламенте.

Премия вручается за достижения в области защиты прав человека. Ее учредили в 1988 году в честь советского физика Андрея Сахарова.

Ранее Сейм выступил с политическим призывом к России немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В своем заявлении Сейм осуждает задержание режиссера. Особый акцент в заявлении ставится на то, что Сенцова осудили в Российском военном суде как гражданина РФ, хотя он никогда не отказывался от украинского гражданства.

В 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в подготовке терактов в Крыму. С мая по октябрь Сенцов в течение 145 дней держал голодовку в колонии на Ямале. Он требовал освободить украинских политзаключенных, которые находятся в России. Себя он в их число не включал.

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Во время голодовки Сенцов ел две ложки питательной смеси в день. Он похудел на 12 килограммов. В начале октября у режиссера диагностировали сердечную недостаточность, ревматизм и заболевания почек и печени.

Комментарии 27
Неплохо было бы2 часа назад
латвишам выбраться из 40-ого года и заняться проблемами своего государства.
Но, когда на все это не хватает ни ума, ни опыта, остаётся со всеми по очереди лаять на Россию.
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Бывалый2 часа назад
Стрингевичьс,а ты не хочешь обменять себя на этого "мученика" и друга Лаптии.Так иногда поступали смелые и честные политики!Представляешь каким бы ты стал к Хеловину падарком для смотрящего за хаткой!:)Думаю для твоей дырсы воспоминаний хватило бы до конца жизни:)))
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Эхе хе2 часа назад
Тебе ли пидарасу не знать про символ "сопротивления",для вашего чепушильного племени это плотно сжатыей сфинклер:)))
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