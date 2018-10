Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за организацию терактов, с присуждением ему премии Сахарова.

"Поздравляем Олега Сенцова, который награжден премией Сахарова! Режиссер является символом сопротивления угнетению и запугиванию. Я возобновлю свои звонки в Россию с призывом его немедленного освобождения", - написал Ринкевич в соцсети Twitter с хэштегом #freeolegsentsov.

Congratulations to Oleg #Sentsov who was awarded Sakharov Prize! He is a symbol of the resistance against oppression and intimidation. I renew my call on Russia to free him immediately #freeolegsentsov https://t.co/Ngz3AIkjFX