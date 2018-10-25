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Если США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен лидерами СССР и Америки в 1987 году, то опасные объекты, граничащие с Россией, будут уничтожаться в первую очередь. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский военный эксперт Игорь Никулин.

"Если США выйдут из договора, то ответ будет симметрийным. Мы тоже будем запускать ракеты средней и малой дальности. И в этой ситуации страны Балтии окажутся мишенью номер один. Размещение ракет на территории стран Балтии - это крайне опасно. Мы не можем так рисковать. Президент Путин неоднократно заявлял, что не допустит еще одного 1941 года, и опасные объекты около границы с Россией будут уничтожаться в первую очередь в случае какой-то нештатной ситуации. Страны Балтии очень рискуют, так как Запад никогда не будет за них воевать", - сказал Никулин.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Он также указал, что США соблюдали договор, но Россия на протяжении долгого времени нарушала соглашение.

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