АНОНС: на радио Baltkom - политолог Якуб Корейба (4)

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Эксклюзив | 26 октября 2018 года, 18:43

Сегодня, после 19:00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c польским политологом, журналистом Якубом Корейбой.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: Facebook/korejba.jakub

Комментарии 4
Это тот Корейба 6 часов назад
которого из мгимо выперли, а в МИД ПР не взяли?
2
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тупость рулит!23 минуты назад
Латышам бальзам на грудь послушать русофоба-пшека. Наслаждайтесь, скунсы, наслаждайтесь.
2
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Patriot4 минуты назад
Pasi krievi esat vainigi, ka jùsu slàvu bràli ukraini un poli jùs uzskata par okupantiem.
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