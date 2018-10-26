АНОНС: на радио Baltkom - политолог Якуб Корейба (4)
Эксклюзив | 26 октября 2018 года, 18:43
Сегодня, после 19:00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c польским политологом, журналистом Якубом Корейбой.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: Facebook/korejba.jakub
которого из мгимо выперли, а в МИД ПР не взяли?
24
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Латышам бальзам на грудь послушать русофоба-пшека. Наслаждайтесь, скунсы, наслаждайтесь.
23
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Pasi krievi esat vainigi, ka jùsu slàvu bràli ukraini un poli jùs uzskata par okupantiem.
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