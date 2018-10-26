Эксклюзив |

Сегодня, после 19:00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c польским политологом, журналистом Якубом Корейбой.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: Facebook/korejba.jakub