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Депутат 12-ого Сейма, который по результатам голосования в 13-ый Сейм не попал, на одном из последних заседаний сфотографировал лидера партии KPV LV Артусса Кайминьша, голосующего с президентского места, указывая, что до сих пор никто не позволил себе такую вольность.

"За последние 8 лет ни один из депутатов никогда не позволил себе использовать для голосования место президента Латвии в задле Сейма. До сегодняшнего дня, когда это сделал ... ну, сами знаете кто", - написал Карлис Сержантс в Twitter, сопроводив свой пост фотографией, на которой запечатлен в момент голосования Артусс Кайминьш.

Vismaz pēdējo 8 gadu laikā nekad neviens deputāts nebija atļāvies izmantot balsošanai Valsts prezidenta vietu Saeimas zālē. Līdz šodienai, kad to izdarīja... nu, paši zināt kurš. pic.twitter.com/VS5CQla9kQ — kārlis (@karlis_serzants) 25 октября 2018 г.

Такой выпад в адрес Кайминьша и "неприкосновенность" кресла президента пользователи соцсети не оценили.

"Никто так не опозорил кресло президента, как ваш, СЗК, "слывный малый" в кресле президента", - пишет Иварс.

Другие пользователи оставляют ироничные комментарии.