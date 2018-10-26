В соцсетях жалуются на "президентские" замашки Кайминьша (12)
Депутат 12-ого Сейма, который по результатам голосования в 13-ый Сейм не попал, на одном из последних заседаний сфотографировал лидера партии KPV LV Артусса Кайминьша, голосующего с президентского места, указывая, что до сих пор никто не позволил себе такую вольность.
"За последние 8 лет ни один из депутатов никогда не позволил себе использовать для голосования место президента Латвии в задле Сейма. До сегодняшнего дня, когда это сделал ... ну, сами знаете кто", - написал Карлис Сержантс в Twitter, сопроводив свой пост фотографией, на которой запечатлен в момент голосования Артусс Кайминьш.
Vismaz pēdējo 8 gadu laikā nekad neviens deputāts nebija atļāvies izmantot balsošanai Valsts prezidenta vietu Saeimas zālē. Līdz šodienai, kad to izdarīja... nu, paši zināt kurš. pic.twitter.com/VS5CQla9kQ— kārlis (@karlis_serzants) 25 октября 2018 г.
Такой выпад в адрес Кайминьша и "неприкосновенность" кресла президента пользователи соцсети не оценили.
"Никто так не опозорил кресло президента, как ваш, СЗК, "слывный малый" в кресле президента", - пишет Иварс.
Другие пользователи оставляют ироничные комментарии.
А что это за такое неприкосновенное кресло. И вообще, неужели президент Латвии имеет право на голосование - он ведь не законодательная, а исполнительная власть.
Ну, конечно, если бы эту кнопку нажал СЗК, то все было бы иначе, ага.
Примеряется к креслу?
Артусс проверяет, если ли у президента возмоможность и кнопка "воздержаться".
При всем уважении, я бы и сам попробовал".