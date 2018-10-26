В соцсетях жалуются на "президентские" замашки Кайминьша (12)

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Эксклюзив | 26 октября 2018 года, 17:30

Депутат 12-ого Сейма, который по результатам голосования в 13-ый Сейм не попал, на одном из последних заседаний сфотографировал лидера партии KPV LV Артусса Кайминьша, голосующего с президентского места, указывая, что до сих пор никто не позволил себе такую вольность.

"За последние 8 лет ни один из депутатов никогда не позволил себе использовать для голосования место президента Латвии в задле Сейма. До сегодняшнего дня, когда это сделал ... ну, сами знаете кто", - написал Карлис Сержантс в Twitter, сопроводив свой пост фотографией, на которой запечатлен в момент голосования Артусс Кайминьш.

Такой выпад в адрес Кайминьша и "неприкосновенность" кресла президента пользователи соцсети не оценили.

"Никто так не опозорил кресло президента, как ваш, СЗК, "слывный малый" в кресле президента", - пишет Иварс.

Другие пользователи оставляют ироничные комментарии.

  • А что это за такое неприкосновенное кресло. И вообще, неужели президент Латвии имеет право на голосование - он ведь не законодательная, а исполнительная власть.

  • Ну, конечно, если бы эту кнопку нажал СЗК, то все было бы иначе, ага.

  • Примеряется к креслу?

  • Артусс проверяет, если ли у президента возмоможность и кнопка "воздержаться".

  • При всем уважении, я бы и сам попробовал".

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Комментарии 12
Саня2 часа назад
В срашке бы уже был отлучён от церкви и осуждён на 25 лет.
7
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Жлобина1 час назад
Их не кормят,они хором сосут!
2
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Убойная "аргументация"!1 час назад
Точно малограмотный ! За что только тебя patriotsi кормят?
3
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