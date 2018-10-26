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Общество не должно осуждать матерей, оставляющих детей в Baby Box, так как не знает, что на самом деле толкнуло женщин на такой поступок. Об этом в программе "Личное утро" радио Baltkom сказала руководитель проекта Baby Box в Латвии Лаура Звирбуле.

"Когда мы только открыли "Колыбель жизни", то фактически плакали над каждым ребенком и это было очень эмоционально. Тогда я думала, что если человек психически здоров, то он никогда не откажется от своего ребенка. Но за эти 10 лет я поняла, что была не права", - сказала Звирбуле.

По словам руководителя проекта, бывают ситуации, когда человек психологически здоров, но в жизни случается такое, что женщина решает оставить ребенка, так как думает о его будущем.

"Вот, например, у мамы диагноз, и она думает о будущем ребенка — либо он попадет в детский дом, либо у него будет приемная семья. И она, конечно, делает выбор в пользу приемной семьи", - сказала Звирбуле.

По словам гостьи радиостанции, многолетний опыт работы в этом проекте, научил ее с пониманием относиться к тем, кто прибегает к услугам Baby Box.

"Я научилась тому, что нельзя судить других людей. Мы не бог, мы не можем сказать, так надо делать или так не надо делать. У каждого есть свой выбор и надо надеяться, что это хороший выбор", - сказала руководитель проекта Baby Box.

Стоит добавить, что всего с 2009 года в Латвии в так называемых "колыбельках жизни" был оставлен 41 ребенок.