Эксперт: что лучше для Латвии – собственная нефть или красивые пляжи? (27)

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Эксклюзив | 27 октября 2018 года, 12:18

Добыча нефти в прибрежных государствах может привести к загрязнению пляжей, а порой и серьезным катастрофам. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский эксперт в сфере транспорта, логистики и нефтегазовых продуктов Андрей Ващенко, комментируя перспективы добычи нефти в Латвии.

"Тут нужно выбирать, что лучше для Латвии – наличие своей нефти или красивые пляжи? Это, без сомнения, взаимосвязано. Помните, была катастрофа в Мексиканском заливе? Не дай бог, что подобное произойдет в Рижском заливе! Это будет ужас. Конечно, если месторождение большое, и добыча будет рентабельной, то, скорее всего, в вашей стране найдется возможность для ее осуществления. Но это уже решают геологи, инженеры, физики", - сказал Ващенко.

По его словам, мировой интерес к нефтедобыче в территориальных водах Латвии зависит от системы налогообложения в стране.

"Если Латвия будет использовать существующие технологии и не будет задавливать местными налогами новые проекты, тогда вполне вероятно, что интерес к нефтедобыче в Балтийском море, в частности, в территориальных водах Латвии возрастет. Добыча нефти может занять определенное время, ее переработка может длиться несколько лет. Но если экономика в стране будет успешно развиваться, тогда поставщики нефти и газа сами будут прибегать к вам и просить: "Купите у нас!"", – подчеркнул Ващенко.

Отметим, в ноябре 2016 года правительство Латвии одобрило проект о предоставлении лицензионной площадки для разведки и добычи нефти в Лажской волости Айзпутского края и в Гудениекской волости Кулдигского края. Лицензия была запрошена литовской компанией Geobaltic, которая заявила о намерении заняться поиском в указанных краях углеводородов - в основном нефти.

Фото: Flickr/Kalvis

Комментарии 27
Коренной рижанин2 часа назад
Глупо как-то сам вопрос звучит в заголовке. Нету ни того ни другого. Есть только глупые лабусы, к-е как выяснилось не способны управлять своим миниатюрным государством . В башке одни обиды и амбиции
4
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Саня3 часа назад
красивые и пустыыыыыыыые бггг
балтийское море холодное, в нём ток свинохохлов купать
5
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нет это не правильно2 часа назад
Если говорить серьезно, то лучше всего Латвия жила, когда большинство населения занималось сельхозработами у себя, на своей собственной земле с помощью нанятых за еду работников. А то, что жили не так, как сейчас, когда большинство предпочитает дзерт кафию в светлых кабинетах, так это потому, что технологии не идут ни в какое сравнение с теми, что были в то время. А представьте, что бы было, если бы тогдашнее трудолюбие, да сегодняшние технологии! Любимая Америка отдыхала бы.
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