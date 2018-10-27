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Добыча нефти в прибрежных государствах может привести к загрязнению пляжей, а порой и серьезным катастрофам. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский эксперт в сфере транспорта, логистики и нефтегазовых продуктов Андрей Ващенко, комментируя перспективы добычи нефти в Латвии.

"Тут нужно выбирать, что лучше для Латвии – наличие своей нефти или красивые пляжи? Это, без сомнения, взаимосвязано. Помните, была катастрофа в Мексиканском заливе? Не дай бог, что подобное произойдет в Рижском заливе! Это будет ужас. Конечно, если месторождение большое, и добыча будет рентабельной, то, скорее всего, в вашей стране найдется возможность для ее осуществления. Но это уже решают геологи, инженеры, физики", - сказал Ващенко.

По его словам, мировой интерес к нефтедобыче в территориальных водах Латвии зависит от системы налогообложения в стране.

"Если Латвия будет использовать существующие технологии и не будет задавливать местными налогами новые проекты, тогда вполне вероятно, что интерес к нефтедобыче в Балтийском море, в частности, в территориальных водах Латвии возрастет. Добыча нефти может занять определенное время, ее переработка может длиться несколько лет. Но если экономика в стране будет успешно развиваться, тогда поставщики нефти и газа сами будут прибегать к вам и просить: "Купите у нас!"", – подчеркнул Ващенко.

Отметим, в ноябре 2016 года правительство Латвии одобрило проект о предоставлении лицензионной площадки для разведки и добычи нефти в Лажской волости Айзпутского края и в Гудениекской волости Кулдигского края. Лицензия была запрошена литовской компанией Geobaltic, которая заявила о намерении заняться поиском в указанных краях углеводородов - в основном нефти.

Фото: Flickr/Kalvis