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Польский политолог и журналист Якуб Корейба не получает гонорары за выступления в ток-шоу на российских федеральных каналах. Об этом он рассказал в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Корейба отметил, что пытался узнать о возможном заработке за участие у других гостей и редакторов программы, но его попытки не увенчались успехом.

"Мне оплачивают билеты на самолет, гостиницу, иногда возвращают расходы на такси, еду и прочие организационные вопросы. Я слышал о ставках за выступления на ток-шоу, пытался даже спрашивать других гостей, редакторов. Для меня это мутный вопрос, никто не хочет об этом говорить. Меня устраивает то, что мои выступления показывают по телевизору, потому что потом у меня есть заказы на статьи и некая известность. Насчет гонораров за выступление никто не хочет общаться. Возможно, они существуют, но я подробности не знаю", — сказал Корейба.

Он добавил, что на российских ток-шоу ему не запрещают высказывать свое мнение, однако часто прерывают его речь.

"Никто не говорит мне, что я должен сказать, но иногда мне отключают микрофон, или забирают его — это очень раздражает. Еще очень раздражает, когда кричат и перебивают постоянно", — отметил Корейба.

Фото: facebook.com/korejba.jakub