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Желание сократить рабочий день можно понять с человеческой точки зрения, но Латвия не готова к таким переменам по экономическим показателям. Об этом в интервью радио Baltkom сказал председатель правления Латвийского бизнессоюза, директор Форума малого и среднего бизнеса Эдуард Филиппов.

"Как человек я этой инициативе симпатизирую, а как бизнесмен — нет. Скептично настроен. Готова ли Латвии с ее экономическими показателями? Какое тут может быть практическое применение? Это можно применить для работы по сменам, а в сферах с возможностью отдаленной работы это не очень актуально. В этой отрасли уже применяется эта практика, там самое главное результат, чтобы была сделана работа, выполнена задача. Получается, что зарплата остается, а часы сокращаются. Для публичного управления тут будет выгода, а для предпринимателей остается вопрос роста продуктивности. Чем мы это компенсируем? Еще остается вопрос доступности специалистов. Тут многое зависит от отрасли. Спасатели работаю 24/7, значит нужно будет больше людей", - сказал он.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за сокращение рабочего дня до 6,4 часа.

Фото из Flickr/Miyon Sybert Douval