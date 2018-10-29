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Если страны Балтии позволят США размещать ядерное оружие на их территории, то это может стать причиной повторения Карибского кризиса. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал руководитель российского центра прикладных военно-политических иследований, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

"Страны западной Европы однозначно не позволят США разместить ядерное снаряжение. Если в Польше, Румынии и странах Балтии будет размещено оружие США, то это очередной шаг к конфронтации с Россией. Не дай Бог, Америка захочет разместить на этих территориях ракеты с ядерным вооружением — это второй Кубинский кризис, это шаг к войне", - отметил он.

Бужинский считает, что причина выхода США из договора о разоружении связана с тем, что американцам необходимо противостоять Китаю.

"Американцы аргументируют необходимость ликвидации договора о ракетах средней и меньшей дальности тем, что им не хватает ракет средней дальности на востоке для противостояния Китаю. Но США потребуются годы или десятилетия, чтобы догнать Китай, так как в Поднебесной ракеты очень продвинутые. Мало иметь ракеты, их нужно где-то размещать, а американцам вряд ли удастся разместить вооружение по периметру Китая", - сказал Бужинский.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о готовности выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, который был заключен лидерами СССР и Америки в 1987 году. По словам Трампа, Россия нарушала соглашение долгие годы.

Фото: Flickr/Wars History