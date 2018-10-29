Эксклюзив |

Латвия к своему 100-летнему юбилею не должна оставаться с временным правительством, это недопустимо. Такое мнение в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom высказал депутат 12-го Сейма от партии "Единство" Ромуальд Ражукс.

Однако, по его словам, сейчас только президент Латвии Раймонд Вейонис может разрешить патовую ситуацию, возникшую при формировании нового Кабинета министров.

"Такого никогда не было, чтобы были три параллельные линии при формировании правительства и коалиции. При таком раскладе еще долгое время точно ничего не произойдет. Президент Вейонис совершенно верно назвал эту ситуацию неудовлетворительной. Сейчас только президент может разрешить эту патовую ситуацию, назвав кого-то одного на пост премьер-министра Латвии. В противном случае ничего не получится, так как ни один из ранее названной тройки не откажется от своих планов и амбиций", - считает политик.

Ражукс прогнозирует тяжелые и затяжные дебаты по бюджету будущего года.

"У меня есть опасения, что в январе бюджета не будет, будем работать на остатке предыдущего бюджета. Также я прогнозирую, что при составлении бюджета 2019 года, будут очень сложные и долгие дебаты, так как партии дали очень много невыполнимых обещаний, все это требует огромных средств, которых попросту нет", - считает политик.

По словам Ражукса, для отмечающей столетие Латвии совершенно неприемлемо "временное правительство".

"В последнее часто слышу о временном правительстве - будет избрано временное руководство комиссий, временное руководство страной. Я думаю, что спустя 27 лет независимости делать что-то временное — это смешно и недопустимо. Президент должен взять на себя смелость и разрешить ситуацию, назвав одного кандидата", - сказал Ражукс.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис оценивает как неудовлетворительную работу избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой коалиции.

"Проведенные избранными в 13-й Сейм партиями консультации и достигнутый на них прогресс в вопросе о возможной коалиции и о кандидатуре на пост главы правительства следует оценивать как неудовлетворительные. Пока не только не достигнуто соглашение об очертаниях будущей коалиции, но и наблюдается неспособность договориться о предстоящих задачах. Это не только угрожает возможности добиться поддержки парламентского большинства одному из этих кандидатов в премьер-министры, но и вызывает риски того, что 6 ноября 13-й Сейм не сможет договориться о новых председателе и президиуме", - подчеркивает Вейонис.