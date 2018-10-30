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Столетие Латвии ее жители встретят со слезами на глазах из-за несбывшихся надежд, об этом в эфире радио Baltkom сказал слушатель Имант Бурвис, комментируя приближение столетнего юбилея страны в рамках программы "Вечерний интерактив".

Бурвис, потерявший в Золитудской трагедии своего сына, столетие государства встречает отнюдь не в праздничном настроении. Напомним, вскоре исполнится 5 лет со дня обрушения магазина, а суд все еще не закончил свою работу и виновных до сих пор нет.

"Ноябрь — это тяжелый месяц для очень многих, с учетом того, что это государство свою вину за случившееся не чувствует. Поэтому столетие, я бы сказал, будет такое — со слезами на глазах за несбывшиеся надежды", - сказал мужчина.

По словам слушателя, государство отвратительно относится к жителям пожилого возраста. Он считает, что в честь столетия можно было бы подумать о помощи пенсионерам, но вместо этого огромные средства тратятся на организацию торжеств.

"Тут один товарищ сказал, что он чистокровный русский, так вот, я — чистокровный латыш, если не считать ту кровь, которую мне принесли немцы, поляки, шведы, русские и прочие. Сейчас я работаю с пенсионерами, у нас в обществе все время красивый напев, мол "вы 50 лет жили не в том государстве". То есть, когда надо высчитывать пенсию, то оказывается пенсионеры были в другом государстве, дескать этого государства не было. А вот когда надо потратить 60 млн для того, чтобы кто-то их хорошо, удобно, приятно "поимел", то у нас есть на столетие и на праздник", - говорит Имант.

Программа "Вечерний интерактив" выходит в эфир радио Baltkom каждый вечер с 18 до 19 часов [в некоторые дни с 17 до 19], в ходе которой с радиослушателями обсуждаются насущные проблемы, актуальные темы в политике, экономике и социальной жизни.