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В истории Рижского латышского общества, которое в этом году отмечает 150-летний юбилей, существуют пробелы, которые надо заполнять, рассказал в интервью радио Baltkom председатель общества, офицер Ордена Трех звезд Гунтис Гайлитис. По его словам, существует много вопросов в ликвидации общества во время Второй мировой войны, когда из здания организации были вывезены многие ценные вещи.

"Меня самого этот период интересует. Пришла совестная власть, все остановилось, через пару месяцев их сменили немцы. В то время в здании на Мереля был немецкий клуб, главный военный центр. Закончилась война, был процесс Нюрнберга, который проходил и на сцене общества, где осужденных и повесили. И после этого советская армия там осталась. Тут нельзя четко отделить одно от другого, надо смотреть на все вместе. 40-й год — это очень тонкий вопрос. Само общество было ликвидировано во время советской власти. Все знали, что там отмечали праздники, копились какие-то эмоциональные моменты. Причина? Тогда резко поменялась идеология, советская власть поняла, что надо притормозить это. Сейчас мы собираем документы, потому что были дипломаты, все не было совсем резко. Но после этого "стоп" из помещений были убраны картины, реликвии, серебряные вещи - там были огромные сокровища! Сейчас начинаем собирать их по музеям, архивам", - говорит он.

По словам Гайлтиса, сейчас для историков доступны все архивы, поэтому надо изучать тот период.

"Мы не знаем своей истории, но надо изучать. Всем историкам говорю: не крутите то, что мы знаем - надо белые пятна изучать! Сейчас же все можно! В библиотеке, смотреть архивы, протоколы. И при СССР архивы не уничтожались, советская власть их сохранила. Только их надо изучать. И семейные архивы. Ведь все мы связаны", - подчеркивает глава общества.

Напомним, Рижское латышское общество было основано в 1868 году, однако первые попытки создать подобную организацию в преимущественно немецкой Риге были предприняты уже в первой половине XIX века.