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В Латвии сейчас нет больницы, готовой принять большое число пострадавших, поэтому надо на базе первой городской больницы Риги создать Центр медицины катастроф. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал глава подкомиссии Сейма по общественному здоровью, автор книги "Готовность латвийских медучереждений к управлению в случае катастрофы" Ромуальд Ражукс.

Политик на личном опыте убедился, что, например, больница им. Страдиня перегружена и не сможет справиться с большим числом пациентов.

"Создать современный центр на мировом уровне в Рижской 1-й больнице можно и нужно. Это вопрос финансирования и ресурсов - люди разъехались или ушли на пенсию. Тогда в случае ЧП больница Страдиня займется плановыми больными, хроническими больными, чем она исторически больше и занималась. Сейчас больница Страдиня не готова принимать пострадавших в массовом порядке. Она не подготовлена и задыхается. Мне пришлось испытать это на себе, когда мне с родственником надо было выстоять 6 часов, чтобы сделать ему ультрасонографию брюшной полости после падения", - рассказал Ражукс.

Ранее медицинский факультет Латвийского университета (ЛУ) и общество больниц провели исследование, согласно которому стало ясно, что латвийские медицинские учреждения не готовы отреагировать на случай катастрофы, поскольку они не соответствуют определенным международным принципам или основным принципам медицины катастрофы.

Исследование вошло в новую книгу преподавателя ЛУ Ромуальда Ражукса "Готовность латвийских медучереждений к управлению в случае катастрофы".

Как выяснилось, только 19% больницу внедряют принципы и стратегию на случай ЧП, составляют план действий и соответствующе обучают персонал.

Только у 23,81% больниц готовы все пути для логистики и беспрерывных действий в случае ЧП, а 13,8% врачей в этих учреждениях знают о существовании "Плана действий в экстренной ситуации".