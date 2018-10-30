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В российском фильме "Несокрушимый", премьера которого состоялась осенью этого года в десятках стран мира, показана история военных, не готовых умирать за родину и Сталина. Об этом в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom рассказала народная артистка России, продюсер и исполнительница главной роли в этой кинокартине Ольга Погодина.

"Ни одному нормальному жителю и гражданину война не нужна, она нужна только политикам, которые развязывают ее. Война нужна крупным конгломератам, которые зарабатывают деньги на жизни своих граждан. В фильме "Несокрушимый" мы не показываем историю героев, мы показываем историю людей, которые категорически не хотят воевать. Война - это страшная трагедия. Боже упаси, это не лозунг "за родину, за Сталина". Сталина я ненавижу. У нас в фильме женщина несет ту функцию, которая объясняет, что человек на войне погибает не за лозунг, а чтобы спасти жизнь единственному родному человеку", - сказала Погодина.

По ее словам, присутствие женщин на войне было вынужденной мерой, о которой в СССР не принято было говорить.

"Женщины на войне - это страшно несправедливо, но они были вынуждены там быть. Танки ломались, чинить их было некому, так как мужчины воевали, а техниками были женщины, как правило. Женщина на войне — это трагическая тема. Их очень часто считали проститутками. Говорили, что они выезжали на фронт для определенных услуг. В общем, война настолько отвратительна, она ведет за собой клубок грязи, смрада, смерти. Женщины на войне чинили танки, были летчицами. Несмотря на то, что война — это то место, где женщина категорически не должна быть", - отметила Погодина.

Напомним, фильм "Несокрушимый" рассказывает о подвиге экипажа танка КВ-1(http://https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%92-1 "") под командованием Семена Коновалова. Актриса Ольга Погодина сыграла в этом фильме вымышленного персонажа Павлу Чумак — механика и жену Коновалова.

Фото: скриншот из трейлера к фильму