Эксклюзив |

Народная артистка Ольга Погодина считает театрального режиссера Иосифа Райхельгауз, о сексуальных домогательствах которого она заявила в 2017 году, "нормальным чуваком". Об этом она рассказала в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Погодина отметила, что не нужно проводить параллели между ее заявлением и скандалом с сексуальными домогательствами со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

"Не нужно меня сравнить с этим сумасшествием с Харви Вайнштейном. Я говорила о сексуальных домогательствах по отношению ко мне, когда это было не модно. В свое время я полоснула одного, и это было за дело. Со мной были согласны тогда и сейчас огромное количество актрис, которые знают его как очень нечистоплотного человека. Я всегда иду против течения. Теперь, когда это модно, я скажу, что Райхельгауз нормальный чувак. По крайней мере, не педик", - заявила актриса.

При этом Погодина отметила, что находится в хороших отношениях с представителями ЛГБТ-сообщества.

"У меня есть очень хорошие друзья гомосексуалисты, хорошие люди. У меня есть страстные враги мужчины, есть огромные друзья женщины. Я не делю людей по гендерному признаку, не делю людей по национальностям. Я к людям отношусь по принципу умен ли ты? Национал-фашизм мне очень неблизок, а любое разделение людей по каким-то признакам для меня фашизм", - сказала Погодина.

Напомним, ранее американского продюсера Вайнштейна обвинили в домогательствах более 70 женщин. Ему были предъявлены официальные обвинения в совершении шести уголовных преступлений по отношению к трем женщинам. Он свою вину не признал.

Фото: flickr.com/duncan c