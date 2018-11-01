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Некоторые врачи в Латвии работают на износ, хотя у них есть те же заботы, что и у всех - дети, пожилые родители и "болячки". О буднях медиков в рамках программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom рассказала слушательница Елена, являющаяся гинекологом с многолетним стажем.

"Меня зовут Елена, я сама врач-специалист, возможно, буду сбивчиво говорить, потому что работаю с 8 утра, вот (около 19 часов - прим. ред.), только к дому подъехала, ужасно устала. В 7:30 встала, к 8 на работу. В два часа, извините, только смогла выбраться в туалет и впихнуть какой-то бутерброд на ходу. Люди один за другим, звонки, вопросы, консультации, "объясните анализы", "выпишите рецепт" и так далее и тому подобное. Просто хочется от себя лично посочувствовать своим коллегам, и, наверное, воззвать к пациентам, о том же сочувствии, о понимании", - сказала она.

Врач посредством радио обратилась к жителям с призывом не доверять всему, что написано в интернете, а слушать своего лечащего врача, у которого есть знания и опыт.

"Сейчас очень многие получают анализы на электронную почту, пытаются сами в них разобраться. Звонят, извините, с неграмотными вопросами - про лейкоциты, эпителии, а это для них непонятные вещи, уже успев начитаться интернета, особенно российских сайтов, где все написано в черном свете. Таким образом пациенты отвлекают внимание, надо им объяснить и пояснить, что это такое. Люди, вы не учились шесть лет в университете, вы не заканчивали резидентуру от трех до пяти лет, ну в чем вы хотите и можете разобраться, потратив на это час. Из-за этого очень и очень тяжело работать. Тратить время на ненужные вопросы и ненужные объяснения. В общем, не надо смотреть анализы, надо прийти к врачу и он все вам объяснит", - сказала радиослушательница.

В Латвии грамотные и внимательные врачи, добавила она.

"Очень много лет к нам приезжают пациенты, которые живут где-то за границей - в Англии, в Ирландии. Они рассказывают совершенно противоположные вещи, где человека рассматривают просто как робота. И к врачам там не попасть, и отношение там не совсем такое, как у нас. Цените то, что у нас есть!", - заявила Елена.

По ее словам, многие врачи в Латвии болеют серьезными заболеваниями, но из-за своей занятости не могут посвятить время себе. Многие сгорают на работе.

"Цените доктора - он тоже человек, у него тоже есть какие-то заболевания, на которые он просто не обращает внимание, так как на это нет времени - нет времени обращать внимание на себя, нет времени сдавать те же анализы, обследоваться, тогда как очень многие врачи болеют очень тяжелыми заболеваниями. Все потому, что все свое время они посвящают пациентам. Поймите, мы тоже не роботы, мы тоже люди, у нас тоже есть дети, пожилые родители. Отнеситесь по-человечески, отпишитесь вовремя, не звоните с какими-то глупыми вещами, живите спокойнее, радостнее, не вникайте в то, во что вам просто не под силу вникнуть", - сказала женщина.

При этом, по словам врача, плохого или отрицательного отношения от пациентов она не ощущает.

"О своих пациентах я могу сказать только самое хорошее. Единственное, у них есть зацикленность на себе, он как будто на своей волне, когда ты человеку объясняешь, то видишь по глазам, что он просто пришел на прием, и говорит, говорит, говорит. Но ему-то надо сконцентрироваться на том, что ему врач говорит. Я ведь тоже устала, но концентрируюсь, пытаюсь как первокласснику объяснить и "положить в рот", чтобы доходчиво было. Но, человек, ты пришел, ты концентрируйся на словах врача. Говоришь раз, говоришь, а спустя короткое время опять слышишь тот же вопрос, на третий раз уже сил не хватает. Иногда хочется пациента встряхнуть за плечи и призвать сконцентрироваться на сказанном врачом. Люди приходят с таким рассеянным вниманием и приходят, такое впечатление, поговорить ни о чем. Особенно раздражает, когда пациент через год приходит с теми же самыми вопросами. Или требует выписать лекарство, чтобы избавило от всех болезней сразу. При этом люди ничего не делают для себя - нервничают, питаются как попало, не двигаются, не высыпаются, ничего не делают для себя и только требуют и требуют. Но про явно плохое отношение я не могу сказать, по крайней мере, к себе. Конечно, есть такая категория пациентов, которые недовольны всем и вся, которые негативно настроены не только к врачам, но и в целом к жизни и ко всему, но то отдельная когорта людей", - рассказала врач.

Также Елена рассказала о такой актуальной проблеме, как нехватка специалистов в Латвии.

"Сегодня ко мне приезжала женщина, она вставала на учет по беременности, она живет в Бауске. Когда я спросила - а что, у вас там гинекологов нет? - она ответила - есть, но один на всю Бауску. Вот так, ей проще в Ригу приехать. Конечно, специалистов не хватает, особенно в районах", - отметила врач.

Также Елена обратила внимание на парадоксальную ситуацию, когда люди считают, что медобслуживание им полагается бесплатно, и даже те, кто может позволить себе заплатить, ждут квот, тогда как могут воспользоваться частной практикой.

"Про платную и бесплатную медицину. Это такой странный парадокс - как только касается здоровья, то денег нет, а на выставки, на торговые центры и рестораны - деньги есть. Почему-то когда речь заходит о здоровье, люди хотят попасть именно к бесплатному специалисту, тогда как могут записаться и к частнику. Я не имею в виду безработных и пожилых людей. Каждый день приходится идти мимо суши-ресторана, так он набит битком, причем, не в пятничный вечер, а в будний. Торговые центры забиты, но как только касается своего здоровья, то сразу денег нет", - указала Елена.

Фото: bma.org.uk