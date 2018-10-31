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Польский политолог и журналист Якуб Корейба считает, что президент Украины Петр Порошенко задействовал финансовые источники, чтобы снять анафему с патриарха Филарета, и получить автокефалию УПЦ. Такое мнение он высказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Что касается того, каким образом Петр Порошенко получил томос, есть много разных мнений. Люди, которые лично знают патриарха Варфоломея говорили мне, что он точно этого не сделает. Я думаю, что тут очень комплексные инструменты были задействованы, в том числе и финансовые", - подчеркнул Корейба.

По его словам, православный раскол сделает для христиан более привлекательным приход католической церкви на Украине.

"Если между православными начнется хаос, начнется выяснение отношений, то скорее всего позиции католической церкви на Украине поднимутся. Она будет более привлекательна для украинцев, чем разные православные церкви", - отметил он.

Напомним, Священный Синод Константинопольской православной церкви (ее другое название – Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Этим решением патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и митрополит Украинской автокефальной православной церкви Макарий признаются каноничными. Решение Константинопольской церкви также приветствовал президент Украины Петр Порошенко. Из-за этих решений Синод Русской православной церкви объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Фото из facebook.com/korejba.jakub/