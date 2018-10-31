Эксклюзив |

Российские пранкеры Вован и Лексус считают, что в процессе телефонного разговора музыканта Элтона Джона и президента России Владимира Путина, в роли которого в 2015 году выступали шутники, не было ничего сложного. Об этом Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, рассказали на радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Мы были Путиным 20 минут, поэтому ничего сложного", - сказал Вован.

"У нас не было сложностей, когда мы были в роли президента Путина, по крайней мере в телефонных переговорах. Самое тяжело быть президентом Порошенко, потому что не все часто хотят с ним общаться", - добавил Лексус.

Они рассказали, что считают разговор Элтона Джона и Путина знаковым пранком в своей карьере.

"Разговор Элтона Джона и Путина — это был первый пранк, который принес нам мировую известность. После чего у нас брали интервью все мировые агентства. Запись разговора и идея заняла пол дня, а выхлоп от нее был большой", - отметил Лексус.

"С Элтоном Джоном действительно нам повезло, мы даже сами удивились, что за сутки можно было дозвониться до суперзвезды. Музыкант часто проводит такие разговоры, на международном уровне общается с президентами, с первыми лицами государства. Вообще, с политиками легче договориться, чем со звездами. Элтон Джон — это исключение", - добавил Вован.

Напомним, известный британский певец Элтон Джон, которому в 2015 якобы звонил Владимир Путин, оказался жертвой розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус. После разговора с "Путиным" Элтон Джон на своей странице в Instagram поблагодарил президента России за телефонный звонок и написал, что ждет личной встречи.

По словам пранкеров, один из них представился британскому певцу пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и переводил разговор с напарником, изображавшим Путина.