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Каждое новое правительство вносит в бюджет что-то свое, чем усложняет жизнь предпринимателей. Об этом в эфире программы "Baltkom LIVE" на радио Baltkom сказал предприниматель, глава Ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре.

Тот хаос, который твориться сейчас в системе налогообложения, бизнесмен назвал цирком.

"Сейчас творится цирк. Ни один нормальный бухгалтер, ни один руководитель на сегодняшний день не разбирается в этом - я так точно уже давно не понимаю, что творится в этом своде законов, который сейчас есть. Неужели нельзя сделать все проще. Каждое новое правительство, приходя, на кого-то начинает работать, вносит какие-то изменения, что-то исключает, в итоге поправка на поправке. И все это накапливается из года в год. В итоге получается такой бюджет, что уже нормальный человек там не разберется. Сейчас люди больше сидят и разбираются в бухгалтерии, нежели занимаются делом", - сказал предприниматель.

Предприниматель обозначил три пункта, которые бы он изменил, если бы был стал президентом.

"Я не будут рассуждать как политик. Во-первых, я бы добился изменений в институте президента Латвии. Сделал бы так, чтобы был всенародно избираемый глава государства, у которого был бы ряд функций, в аппарате которого были надзирающие органы, в том числе KNAB и группа экспертов. Во-вторых, я бы поменял структуру кабинета министров. Чтобы не один министр экономики занимался развитием экономика, а 11-ть министров - дележкой бюджета. Я бы с удовольствием поменял пропорцию — заставил бы 11 министров заниматься экономикой, а одного — делить бюджет. Хотя весь этот цирк с дележкой бюджета может решиться элементарно — у нас какой-то бюджет, есть какие-то проценты наработанные по министерствам. По процентам его разделили между министерствами, а не все четыре годы заниматься, биться и кусаться за больший бюджет. Хочешь больший бюджет - заработай больше! Если хочешь себе процент больше, покажи пальцем, у кого отнять. А этот посыл "Ребята, давайте работать на экономику и зарабатывать", никому сейчас не нужен", - считает Шмидре.

Также предприниматель упростил бы систему налогообложения.

"В-третьих, я бы навел порядок в сфере микро- и мини-предприятий, все что касается индивидуального бизнеса. Я бы по максимуму освободил от налогов, чтобы делать акцент не на какие-то пособия, а максимально на то, чтобы дать человеку возможность заработать. Налоги на сегодняшний день должны быть такими, чтобы люди не уезжали в другие страны, а приезжали сюда в Латвию", - подчеркнул Шмидре.