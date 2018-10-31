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Пренебрежительное отношение жителей Латвии к ежемесячной смене паролей в своем компьютере - большое несчастье, так как в мире растет угроза кибератаки. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета, директор учебной программы "Анализ больших данных" Высшей школы RISEBA, а также бывший министр по делам электронного управления Ина Гуделе.

"Это несчастье не только в Латвии, такая тенденция во всем мире. Люди очень часто забывают о безопасности своих компьютеров. Безусловно, это нехорошая тенденция, потому что мир становится все агрессивнее, и различными способами могут происходить кибератаки. Если в вашем компьютере есть рабочая информация, в которой присутствуют важные коммерческие секреты и документы, то пароли нужно менять регулярно. Хорошая практика делать это раз в месяц, или чаще. Например, в некоторых организациях система автоматически предлагает поменять пароль через какое-то определенное время, иначе вы не сможете работать с компьютером", - сказала эксперт.

Гуделе отметила, что частным лицам также не стоит пренебрегать мерами безопасности.

"Что касается частных лиц — это дело каждого, но все же стоит задумываться о безопасности своего компьютера. Безусловно, если на компьютере не хранится ничего важного, то вы можете пренебрегать процедурой смены пароля. Не нужно забывать, что ваш незащищенный компьютер могут использовать для рассылки нелегальной информации", - отметила она.

Напомним, согласно данным социологического опроса, проведенного исследовательским центром SKDS по заказу Ассоциации альтернативных финансовых услуг, который проходил в октябре 2018 года в рамках месяца кибербезопасности, 76% жителей Латвии признается, что меняет пароли реже, чем раз в три месяца. Согласно результатам, 35% людей готовы открывать электронные письма от незнакомых отправителей, 46% используют одинаковые пароли (в том числе и для интернет-банка), 43% записывают их на листочках или сохраняет в телефоне, и 16% — готовы поделиться с друзьями паролями и пин-кодами. Большая часть населения — 59% — не обновляет или редко обновляет антивирус.

Фото: flickr.com/uservice_spb