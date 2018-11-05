Эксклюзив |

По всему миру существуют специальные центры изучающие медицину катастроф, там медучреждения готовы к чрезвычайным ситуациям таким как природные бедствия и терроризм, в Латвии больницы к таким происшествиям не подготовлены. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал депутат 12-го Сейма от партии "Единство" Ромуальд Ражукс.

"Медицина катастроф в последние 50 лет очень развилась в мире — это целая наука. Есть специальные центры, есть книги об этом. Сейчас в мире и Евросоюзе о катастрофах высказываются так: "Не надо говорить "будет ли?"". Надо говорить "где и когда?". Потому что, помимо природных катастроф, добавились техногенные катастрофы и терроризм", - отметил политик.

По словам Ражукса, для Латвии терроризм, согласно отчетам спецслужб, наименее вероятен, но, например, катастрофа на транспорте вполне реальна.

"Допустим, в центре Екабпилса или центре Елгавы, где есть железнодорожные товарные станции, разобьется вагон с хлором и ядовитое облако накроет какую-то часть города и будет распространяться в сторону Бауски. Что касается государственного уровня, то планы есть и действия, я ни в коем случае не хочу сказать, что нет планирования, но то, что происходит внутри самих больниц, то там не все гладко", - указал Ражукс, проведший исследование в этой области.

"Если мы вспомним, то произошедшее в Золитуде было одним из трагических случаев за последние года. Второй такой случай произошел 20 лет назад, когда были взрывы в универмаге Centrs. В Золитуде характер катастрофы был другой. Там было много погибших, но было немного раненных, которых оперативно развезли в больницы. Если бы было пятикратное количество раненных, то состояние было бы проблематичное", - подчеркнул политик.

В момент Золитудской трагедии положительную роль сыграла слаженная работа Службы неотложной медицинской помощи, отметил он.

" "Скорая" помощь работала слаженно, она занялась сортировкой, опознанием тел погибших, хорошо организовали отправку раненных в больницы. Чтобы освободить место, из стационаров были выписаны те больные, которые не нуждаются в медицинском надзоре", - указал Ражукс.

Но, по словам политика, больницы "вышли сухими из воды", так как раненых было немного.

Ранее медицинский факультет Латвийского университета (ЛУ) и общество больниц провели исследование, согласно которому стало ясно, что латвийские медицинские учреждения не готовы отреагировать на случай катастрофы, поскольку они не соответствуют определенным международным принципам или основным принципам медицины катастрофы.

Исследование вошло в новую книгу преподавателя ЛУ Ромуальда Ражукса "Готовность латвийских медучереждений к управлению в случае катастрофы".

Как выяснилось, только 19% больницу внедряют принципы и стратегию на случай ЧП, составляют план действий и соответствующе обучают персонал.

Только у 23,81% больниц готовы все пути для логистики и беспрерывных действий в случае ЧП, а 13,8% врачей в этих учреждениях знают о существовании "Плана действий в экстренной ситуации".