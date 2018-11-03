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Жителям Латвии надо держаться вместе, так как сила страны - в народе, об этом в программе "Latvijas pilsētas - Simtgadei gatavas" на радио Baltkom сказал латвийский певец Интарс Бусулис. По словам музыканта, если не нравится то, что происходит в стране, то надо идти в политику и менять жизнь к лучшему.

"В год столетия Латвии хочу пожелать, чтобы люди были более понимающие, уважительно относились друг к другу, почаще навещали своих родителей. Растите детей, так как это наше будущее, которые будут создавать будущее нашей страны. Давайте будем заботиться друг о друге, потому что только так мы сможем говорить о будущем Латвии. А если вам что-то не нравится, то идите в политику и таким образом делайте будущее нашей страны. Давайте, будем держаться вместе, только вместе - мы сила!", - сказал Интарс Бусулис.

Певец будучи родом из Талси хранит теплые воспоминания о своем городе, где провел детство и свои первые шаги на сцене сделал именно в местном доме культуры.

"Я всегда помню и храню хорошие воспоминания о своем родном городе Талси. Там родились двое из моих детей, все животные, которые живут в нашей семье. Родители мои и моей жены родились там же, в Талсинском крае. Детство я провел в Талсинском крае, купаясь во всех местных озерах, в подростковом возрасте обойдя все барчики, занимался самодеятельными танцами в местном доме культуры, принимал участие в самых разных и странных мероприятиях, таких, например, как "Мисс и мистер Талси". Там были первые шаги на сцене в области эстрады, ведь я учился в Талсинской музыкальной школе. Мой педагог по-прежнему живет в Талси. Мои родители живут в Талси", - рассказал Бусулис.

Бусулис рассказал, что его родной город развивается, люди приезжают туда и успешно начинают там свой бизнес.

"Ежегодно там что-то роется. Улицы ремонтируются. Однозначно, город развивается, выстраиваются такие сложные участки, как круговое движение. Сейчас опять одна улица перерыта. Это означает, что руководство думает о будущем города и глядя на всю эту деятельность, я понимаю, что есть будущее и понимаю, что люди хотят там жить. Я знаю многих предпринимателей, не только из Латвии, которые приехали в Талси и, например, турки открыли там свою кебабницу Alanija kebeb. Да, да, турки приехали и сделали кебабницу, и все местные жители очень рады этому факту. Также три сестры из Риги открыли там кондитерскую. И их кондитерская фабрика вполне нормально работает. У моей мамы там магазин-кафе, очень уважаемый в Талсинском крае. Так что все развивается. Я вообще-то себя совсем рижанином не считаю",- сказал музыкант.

Напомним, к 100-летию Латвии совместно с Латвийским фондом интеграции Mix Media Group подготовила для слушателей проект Latvijas pilsētas Simtgadei gatavas! ("Города Латвии к 100-летию готовы!").

Это цикл программ на латышском языке, которые выходят на радио Baltkom каждую неделю, по средам, с 14 до 15 часов, а на радио MIX FM 102, 7 – по четвергам.

В каждой из программ мы рассказываем вам о нескольких городах Латвии, узнаем, как они встречают юбилей своей страны. А знакомят вас с ними руководство города, работники музея, знаменитые горожане и тд.

В Латвии 76 городов, и у каждого из них – свое лицо. Один славится своим прекрасным замком, другой – мостом, третий – богатейшим этнографическим музеем, четвертый – портом. Но лицо города не только в архитектуре, природе или истории. Главное его богатство - жители. Они каждый день делают свой город другим.

Финансовую поддержку проекта осуществляет Фонд интеграции общества из средств бюджета Латвии