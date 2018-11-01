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Многие жители Латвии не совсем толерантно относятся к еврееям, так как практически не встречают их в повседневной жизни. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала директор мемориального музея Жаниса Липке Лолита Томсоне, комментируя результаты исследования американского института Pew Research Center, согласно которым, 53% опрошенных латвийцев готовы принять еврея в члены своей семьи.

"Вообще, я бы хотела больше информации о том, кого опрашивали, кто проводил опрос и так далее. 50% - это половина опрошенных, и по сравнению с мусульманами, где положительно ответил только каждый пятый, половина - мне кажется, это, по крайней мере, значит, что есть, куда расти. У нас в Латвии мало шансов породниться с евреями, их [евреев] попросту очень мало. В особенности те, кто живет в закрытом пространстве, редко встречает евреев. В отличие от моих родителей, например, которые работали в советской Латвии и у них были сотрудники, коллеги, соседи евреи. Это было до эмиграции евреев в 70-х и 90-х. Я сама первого еврея встретила поздно, только в школе", - рассказала Томсоне.

Как отметили исследователи, взгляды жителей так называемой "старой Европы" и новых членов ЕС, в том числе и Латвии, по вопросам религии, культуры, национальных и сексуальных меньшинств существенно различаются.

В Латвии всего 19% опрошенных были бы готовы принять мусульманина в свою семью - это третий снизу результат среди стран ЕС, ниже лишь Литва с 16% и Чехия с 12%. В отношении евреев ситуация иная - 53% опрошенных латвийцев готовы принять еврея в члены своей семьи, тогда как среди литовцев это готовы сделать 41%, а среди эстонцев - 61%. Самый высокий показатель в Нидерландах - 96%.