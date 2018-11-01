АНОНС: на радио Baltkom - экс-заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко (2)
Эксклюзив | 1 ноября 2018 года, 12:35
Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским экономистом, экс-заместителем министра финансов РФ и бывшим первым заместителем председателя правления Центрального банка России Сергеем Алексашенко.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
https://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2305241-echo/