Эксклюзив |

Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским экономистом, экс-заместителем министра финансов РФ и бывшим первым заместителем председателя правления Центрального банка России Сергеем Алексашенко.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.