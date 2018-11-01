АНОНС: на радио Baltkom - экс-заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко (2)

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Эксклюзив | 1 ноября 2018 года, 12:35

Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским экономистом, экс-заместителем министра финансов РФ и бывшим первым заместителем председателя правления Центрального банка России Сергеем Алексашенко.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 2
Улдис 1 час назад
Очередное либероидное ничто - что полезного и интересного оно может сказать?
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Саня2 часа назад
Ещё один всё понял. Почитайте, свинорылые, на досуге
https://echo.msk.ru/programs/personalnovash/2305241-echo/
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