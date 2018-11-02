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Главным претендентом на пост премьер-министра Латвии в данный момент является кандидат от объединения "Для развития/За!" Артис Пабрикс. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниес. По его словам, это является следствием не профессионализма самого Пабрикса, а, скорее, действий остальных кандидатов.

"Партийное объединение "За развитие/За!" выбрало в качестве кандидата Пабрикса. Они в первую неделю смотрели, что происходит с формированием будущей коалиции, видели действуя двух кандидатов от KPV LV и НКП. Увидели, что ничего не происходит, поэтому стали активно действовать, чтобы претендовать на этот пост", - сказал Лиепниекс.

По прогнозам эксперта, Пабрикс активно участвует в переговорах партий, поэтому у него есть все шансы стать премьером.

"Сейчас складывается такая ситуация, что все работают в пользу Пабрикса, но не из-за того, что он гениальный политик, а просто потому, что Борданс и Гобземс делают все, чтобы именно Пабрикс выиграл этот этап. Номинирование кандидата в премьеры - это только первый шаг. Но все делаю для того, чтобы Пабрикс был официально назван премьером - чтобы он выглядел умнее всех, опытнее всех и так далее. И могу прогнозировать, что это кончится именно тем, что президент назовет Пабрикса. У него 45 голосов тех, кто ходит на все собрания и это больше, чем у других претендентов. Он никого не отверг, оставил для себя все возможные маневры и реальнее всех метит на пост премьера", - сказал эксперт по политическим вопросам.

По словам Лиепниекса, динамика процесса изменится, когда один из кандидатов будет официально назван премьером.

Напомним, после прошедших ранее консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис назвал имена трех кандидатов в премьеры Латвии - Алдис Гобземс от KPV LV, Яни Борданс от Новой консервативной партии (НКП) и Артис Пабрикс от "Для развития/За!".

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Как Вейонис заявил через неделю после номинирования трех кандидатов, с ними он может еще раз встретиться 7 ноября и назвать того из них, кому он доверит формирование нового правительства.