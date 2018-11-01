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Жителям Латвии свойственна нетолерантность не только к незнакомым религиозным общинам, но и по отношению ко всему новому. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал мусульманин латышского происхождения, публицист Ахмед Роберт Климович, комментируя результаты исследования американского института Pew Research Center, согласно которым, всего 19% жителей Латвии готовы принять мусульманина в свою семью.

"Меня это не удивило. С местным отношением не только к мусульманам, но и ко всему новому, чужому, что приходит, можно столкнуться каждый день. Мне многие мусульмане рассказывали, как им здесь живется. Египтянин женится на местной девушке, и ее родители не разговаривают с ним, игнорируют. Нам, латышам, надо расти, расти как нации. Потому что мы так и не стали нацией. Народом - может быть, но надо стать нацией, когда мы не будем различать, кто на каком языке говорит в семье и в какую церковь ходит", - сказал Климович.

Как отметили американские исследователи, взгляды жителей так называемой "старой Европы" и новых членов ЕС, в том числе и Латвии, по вопросам религии, культуры, национальных и сексуальных меньшинств существенно различаются.

Так, в Латвии всего 19% опрошенных были бы готовы принять мусульманина в свою семью - это третий снизу результат среди стран ЕС. В отношении евреев ситуация иная - 53% опрошенных латвийцев готовы принять еврея в члены своей семьи. Самый высокий показатель в Нидерландах - 96%.