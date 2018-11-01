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Общение работников с клиентами исключительно на латышском языке сильно навредит бизнесу, скорее всего, такое предприятие просуществует недолго. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил депутат Сейма от "Согласия" Борис Цилевич.

По словам политика, принятые поправки к закону о труде соответствуют принципам рыночной экономики.

"Принята поправка, которая запрещает требовать языки, кроме тех, которые необходимы работнику для выполнения своих обязанностей. Сегодня у нас сложно с рабочей силой, вряд ли работодатель будет выдвигать необоснованные требования. Норма стала выглядеть приличнее и больше соответствовать принципам рыночной экономики", - указал Цилевич.

Как заявил депутат, если работодатель хочет, чтобы его сотрудники общались с клиентами исключительно на латышском языке, он имеет на это право.

"Исключили также норму, согласно которой, работник, общаясь при выполнении рабочих обязанностей с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык. Такой принцип - латыш всегда прав. С точки зрения бизнеса, это является нонсенсом. Непонятно, как ее выполнять. Требовать паспорт у клиента? Это полный абсурд, хотелось бы посмотреть, как долго такое кафе продержится. У работодателя остается возможность руководствоваться своей стратегией, ориентировать деятельность на тех клиентов, которых он считает адекватными. Если работодателю важнее национализм и он не хочет обслуживать нелатышей, он имеет право на это, но это навредит его карману", - отметил политик.

Он подчеркнул, что если работник не согласен с выдвинутыми работодателем требованиями по знанию каких-либо языков, он имеет право обратиться с жалобой в суд.

"К работнику нельзя предъявлять необоснованных требований. Если отвергнутый претендент пожалуется, работодателю придется обосновать, почему он считает требование какого-то языка необходимым. Интересно, какой будут административная и возможно судебная практика в отношении этого вопроса. Мне трудно понять, например, как человек, не знающий русского, сможет претендовать на работу в киоске в Болдерае, где большинство потенциальных клиентов являются русскоязычными", - указал Цилевич.

Напомним, Сейм в третьем, окончательном чтении принял поправки к Закону о труде. Согласно этим поправкам работодателю запрещено требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.