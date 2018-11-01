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В четверг, 1 ноября, Сейм 12-го созыва провел свое последнее заседание — уже 6 ноября должно состояться первое заседание нового парламента, в котором будет 65 новых депутатов. Но сегодня уходяший Сейм вынес окончательные решения по 30 законопроектам, в том числе по принятию восьми новых законов.

Фото: flickr.com