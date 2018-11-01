ФОТОГАЛЕРЕЯ: 12-й Сейм поработал и ушел на покой (4)
Эксклюзив | 1 ноября 2018 года, 17:52
В четверг, 1 ноября, Сейм 12-го созыва провел свое последнее заседание — уже 6 ноября должно состояться первое заседание нового парламента, в котором будет 65 новых депутатов. Но сегодня уходяший Сейм вынес окончательные решения по 30 законопроектам, в том числе по принятию восьми новых законов.
Фото: flickr.com
Одни дегенераты ушли, другие пришли, а третьи вообще не уходили, держатся, как г0вно, на поверхности.
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Земля стекловатой им всем
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Мавр сделал своё поганое дело, Мавр должен уйти... но увы, Мавр вернулся и снова хочет сделать своё поганое дело... И доколь?
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