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Министерство юстиции России докладывает Кремлю о крупных платежах, поступивших на счета оппозиционных партий. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил российский экономист, экс-заместитель министра финансов РФ и бывший первый заместитель председателя правления Центрального банка России Сергей Алексашенко.

"Не нужно контролировать все потоки денег, достаточно контролировать счета ФБК Алексея Навального. В России банковские счета политических партий находятся под контролем Министерства юстиции, партии отчитываются и известно, кто туда перечисляет деньги — крупные доноры. Любой крупный платеж в пользу, например, Навального, или любой политической оппозиционной партии становится известным Кремлю, и против этого бизнесмена начинаются санкции. Конечно, все это происходит", - отметил Алексашенко.

Напомним, в 2018 году Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда Алексея Навального "Пятое время года", из которого финансировалась предвыборная активность оппозиционера.