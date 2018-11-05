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Латвия все ключевые фигуры в своем будущем правительстве должна согласовать с западными партнерами, именно поэтому президент Раймонд Вейонис заявил о том, что с ним необходимо согласовать кандидатов на посты глав МИДа и Минобороны, об этом в программе "Прямая речь"на радио Baltkom бывший министр иностранных дел Янис Юрканс.

По его словам, сейчас ему было бы стыдно представлять страну на мировой арене, так как Латвия сейчас полностью несамостоятельное государство.

"Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, но ведь у Латвии остались только территория, флаг и гимн, мы ничего не решаем. Бюджет мы не решаем, обороны у нас своей нет, внешней политики у нас своей нет. Ну где у нас что-то свое, здесь осталось только пилить то, что нам выделяют еврофонды. Поверьте мне, тут так пилят, и, увы, никого это не интересует. Но это отдельный разговор", - сказал Юрканс.

На вопрос, хотел бы он сейчас представлять Латвию на международной арене, Юрканс ответил отрицательно.

"Сейчас я бы не стал, мне стыдно было бы представлять Латвию, у меня совершенно другое видение развития государства. У меня есть идея как повысить благосостояния, но это не по брюссельски, это идет в пику Брюсселю, так как я выступаю за протекционизм наших сельскохозяйственных продуктов и так далее. Но такие люди не нужны", - сказал Юрканс.

Как неоднократно повторял бывший политик, Латвия, к сожалению, не самостоятельная страна, и все ключевые моменты ей необходимо согласовывать с западными партнерами.

"Никто до сих пор ни один президент этого не требовал. Это о чем говорит? Что он будет проверять английский? А что он еще может проверить, наверняка, он должен согласовать кандидатов с нашими западными партнерами. А то если он скажет: "ну назначим Юрканса". А ему в ответ: "Юрканса туда? Да вы что, он же в Брюсселе встанет и скажет что-то против шерсти, может что-то наговорить свое, а там же царит консенсус, он же может там опрокинуть всю телегу. Поэтому давайте другого, чтобы был надежный, чтобы был понятный, нам не надо никакой самодеятельности", - описал Юрканс реакцию ЕС на неугодных кандидатов.

Напомним, по мнению президента, новый премьер не должен менять внешнеполитический курс и сможет продолжать заботиться об укреплении безопасности Латвии. В четверг, 1 ноября, выступая по Латвийскому радио, Вейонис указал, что с ним необходимо будет согласовать кандидата в министры обороны и в министры иностранных дел.