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Президент Латвии Раймонд Вейонис, номинировав троих кандидатов на пост премьер-министра, ведет политическую игру, об этом в программе "Прямая речь" на радио Baltkom бывший министр иностранных дел Янис Юрканс.

Экс-глава МИДа Латвии проволочки с формированием правительства объяснил тем, что всем абсолютно все равно, когда и какое будет сформировано правительство.

"То, что президент делает сейчас с номинированием кандидатов — это политические дешевые игры. Он знает, что ничего не случится, в Латвии ничего не изменится, кому какая разница, когда будет кабмин. В любом случае, 7 ноября мы узнаем, кому он доверит формирование правительства, осталось недолго ждать", - сказал Юрканс.

Как прогнозирует Юрканс, на ключевые посты в правительстве, на должность премьера и главы минфина в конечном итоге будут назначены профессионалы.

"Кто-то ему подсказал, не бери на себя грех. Ведь кандидаты будут друг другу ставить подножки. И они действительно будут мешать друг другу. И в конце концов президент назначит профессионала, в том числе и министра финансов. Кстати, ведь глава минфина — это очень важная должность, приближенная к деньгам. А не дай бог туда пустить "чужого" и посмотреть в бюджет глубже, то надо будет разбираться, где деньги, что-то искать", - считает Юрканс.

Напомним, после прошедших ранее консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис назвал имена трех кандидатов в премьеры Латвии - Алдис Гобземс от KPV LV, Яни Борданс от Новой консервативной партии (НКП) и Артис Пабрикс от "Для развития/За!".

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Как Вейонис заявил через неделю после номинирования трех кандидатов, с ними он может еще раз встретиться 7 ноября и назвать того из них, кому он доверит формирование нового правительства.