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Участвующим в переговорах о формировании нового правительства партиям стоит подумать о том, чтобы назначить на ключевые должности президиума Сейма избранных депутатов от "Согласие", иначе они наплевательски отнесутся к выбору 250 000 латвийцев. Такое мнение в эфре радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Он считает, что вовлечение "Согласия" в политическую активность государства положительно скажется на развитии Латвии.

"Надеюсь, что назначат кого-то из опытных, ту же Рейзниеце-Озолу. Она сможет предложить Вячеславу Домбровскому какой-то пост министра, лучшие посты в президиуме. Для страны это будет благо, что "Согласие" начнут включать в политическую активность страны. Около 250 тысяч избирателей игнорировать, сказать, что это чужие люди и с ними никогда - это очень взрывоопасно. Это как плевок в лицо каждому пятому человеку на улице", - отметил Юрканс.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.