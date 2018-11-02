Юрканс: игнорирование "Согласия" - плевок в лицо каждому пятому латвийцу (12)

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Эксклюзив | 2 ноября 2018 года, 07:16

Участвующим в переговорах о формировании нового правительства партиям стоит подумать о том, чтобы назначить на ключевые должности президиума Сейма избранных депутатов от "Согласие", иначе они наплевательски отнесутся к выбору 250 000 латвийцев. Такое мнение в эфре радио Baltkom высказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

Он считает, что вовлечение "Согласия" в политическую активность государства положительно скажется на развитии Латвии.

"Надеюсь, что назначат кого-то из опытных, ту же Рейзниеце-Озолу. Она сможет предложить Вячеславу Домбровскому какой-то пост министра, лучшие посты в президиуме. Для страны это будет благо, что "Согласие" начнут включать в политическую активность страны. Около 250 тысяч избирателей игнорировать, сказать, что это чужие люди и с ними никогда - это очень взрывоопасно. Это как плевок в лицо каждому пятому человеку на улице", - отметил Юрканс.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

Комментарии 12
Всё просто34 минуты назад
Просто на фоне Согласия эти строптивые партейки смотрятся очень бледно. Идиот всегда сторонится умного, т.к. рядом с умным он выглядит ещё глупее.
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Alex40 минут назад
Это "стиль" жизни ,менталитата по Розенвалдсу. .Способ подняться в собственных глазах ,плюнув на соседа...
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Больше всех24 минуты назад
ненавидят государство такие третни, как ты. Пользы от тебя 0 целых 0 десятых.
Одна только вонь в интернете.
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