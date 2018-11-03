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Нынешний министр здравоохранения Анда Чакша единственная, кто добилась в Латвии снижения цен на медикаменты, на это в Twitter указал депутат Сейма 12-ого созыва от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Карлис Сержантс, не прошедший в 13-ый Сейм.

"Все уже непонятно почему забыли, что благодаря стараниям именно Анды Чакши, совсем недавно впервые в истории государства были снижены цены на 20% на (100) наиболее часто употребляемых лекарства (для лечения сердечно-сосудистых заболеваний)". - написал Сержантс.

Visi jau nez kāpēc aizmirsuši, ka pateicoties tieši Andas Čakšas pūliņiem, pavisam nesen visai daudziem (ap 100) bieži lietotiem medkamentiem (arī sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai) pirmo reizi valsts vēsturē cenas samazinãja par 20% — kārlis (@karlis_serzants) November 1, 2018

Таким образом политик решил заступиться за свою коллегу по партии, однако поддержки среди пользователей соцсети не встретил, наоборот, его буквально закидали возмущенными комментариями. ‏ "Благодаря неизвестно кому в Олайне (с 10 000 жителей) нет бесплатного, по квотам кардиолога. И моей маме с пенсией в 260 евро, надо платить 35 евро за платного кардиолога, так как из-за состояния здоровья она не может ждать полгода и ехать в Елгаву", - написала журналист Наталия Жоголе.

На реплику Илгварса Имши, в каком государстве живет ее мать, мол везде можно попасть к кардиологу, женщина пояснила, что в Олайнской клинике такая опция как кардиолог отсутствует вовсе. Предлагаются варианты по квотам в Елгаве и в Риге.

"К тому же, чтобы попасть к платному врачу, пришлось ехать в Ригу на обследования и в конце концов, когда она попала к платному кардиологу, он не мог выписать лекарства, так как их может выписать только семейный врач, к которому надо опять записаться и ждать очереди. Я про то, что нынешняя коалиция может рассказывать всякие сказки о "полной корзине", реальность другая, которая и близко не стоит с этими сказками", - написала Наталия.

"Классика, сначала поднять, потом снизить. Можно засудить СЗК как Rimi за нечестную практику", - написал пользователь Риналдс Силис.

"Я бы не гордилась таким собой разумеющейся работой. Если все сердечники "отдали бы концы" из-за повышенной стоимости лекарств, то достаточно большой процент налогов ушли бы мимо бюджета. Если опираться на данные статистики, риск сердечных заболеваний затрагивает людей в 50-летнем возрасте, что слишком рано для налогоплательщика", - написала Мадара Мелне-Томсоне.

"Как хорошо — что эти уходят. Наконец-то будет порядок в медицинской сфере", - пишет пользователь под ником Ziemas Ezis.

Пользователь Ziemas Ezis также указал, что сейчас все, кто едет в Россию или Белоруссию закупаются там и привозят медикаменты оттуда.

"Спасибо за лоббирование фармацевтических фирм Мисс Чакша Норис. Твое время закончилось, советую также удалиться из Twitter. Пенсия ли не на подходе? Поствыборные высказывания "морды" СЗК смешны. Чемпионы хороших работ", - пишет Густавс.