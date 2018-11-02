АНОНС: на радио Baltkom - главред The New Times Евгения Альбац (5)

фото

Эксклюзив | 2 ноября 2018 года, 09:17

Сегодня, после 10.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c главным редактором журнала The New Times, российским политическим журналистом, политологом, писательницей Евгенией Альбац.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Yevgenia M. Albats

Комментарии 5
Бля!1 час назад
Чё? Опять? Очередной г0вномёт в сторону Кремля?
Ответить
Как то не понятно54 минуты назад
ГЛАВред-главный редактор,или ГЛАвред-главный вредитель?
Очередная попытка облить грязью кого-нибудь под хорошо проплаченный заказ.
Ответить
Сколько можно???46 минут назад
Baltkom. Если вы просматриваете комментарии,прекратите позориться. Хватит приглашать мразей и предателей. Или вам за это хорошо платит кое кто!!??
1
Ответить