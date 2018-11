Эксклюзив |

Сегодня, после 10.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c главным редактором журнала The New Times, российским политическим журналистом, политологом, писательницей Евгенией Альбац.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Yevgenia M. Albats