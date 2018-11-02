АНОНС: на радио Baltkom - главред The New Times Евгения Альбац (5)
Эксклюзив | 2 ноября 2018 года, 09:17
Сегодня, после 10.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c главным редактором журнала The New Times, российским политическим журналистом, политологом, писательницей Евгенией Альбац.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Yevgenia M. Albats
Очередная попытка облить грязью кого-нибудь под хорошо проплаченный заказ.