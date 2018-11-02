Эксклюзив |

Трагедия в Золитуде, в результате которой погибли 54 человека, не сделала жителей Латвии более ответственными. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала архитектор Зайга Гайле.

По ее словам, результатом обрушения супермаркета Maxima стало лишь увеличение бюрократии в строительной отрасли и перекладывание ответственности с одной структуры на другую.

"Пройдет 18 ноября, и мы будем вспоминать трагедию в Золитуде. Но она не сделала нас умнее, мы ничему не научились. Мы до сих пор не знаем, кто виноват, кто несет ответственность или готов взять ее на себя. Строительная фирма - нет. Стойуправа - нет. Виноваты конструкторы. Произошла трагедия, и мы стали смотреть, как проходит подготовительный процесс, вместо того, чтобы смотреть, как происходит строительство по существу. Начали заниматься подстраховкой. Теперь происходит так, что кто поставит последним печать — тот попадет в тюрьму", - сказала Гайле.

По ее словам, в утверждении строительных проектов теперь стало намного больше бюрократии.

"Сейчас я работаю над реконструкцией Нового театра, что на Лачплеша. Проект реконструкции составляет 44 тома, в Стройуправу мы их везли на грузовике, и потом еще три раза возили - наш проект занял целую комнату. Кто это сможет рассмотреть? Это невозможно! Его согласовали, но это был настолько сложный процесс, что никто особо не углублялся. Моя подпись должна теперь стоять на трех листах, включая титульный, в каждом из томов. У меня даже появилась деформация руки. Мы подсчитали, что пирамида из этих томов составит семь метров. И ведь для этого мы пилим лес, делаем бумагу, покупаем тушь, потом сшиваем листья. Это кошмар, я ничего не придумываю", - рассказала Гайле.

Она отметила, что из-за большого объема "бумажной" работы само строительство продвигается очень медленно.

"Я работаю с известной строительной фирмой ReRe, которая строит Новый театр. И вы знаете, я третью неделю только и занимаюсь тем, что сижу на этих нудных собраниях, где мы только рассматриваем бумаги. Эта система - какой-то кошмар. Я смотрю в окно, а стройка стоит, там ничего не происходит. Мы потеряли смысл, мы строим медленно и неэффективно. Раньше проект был на трех страницах. И я про себя думаю, как люди могли без всякой тяжелой техники, практически голыми руками построить большой кирпичный дом. Посмотрите, вся Рига построена за 20 лет", - отметила Гайле.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 миллионов евро.