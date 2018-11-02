АНОНС: на радио Baltkom — актер Андрис Лиелайс (17)

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Эксклюзив | 2 ноября 2018 года, 12:26

Сегодня, после 13.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype с российским и латвийским актером Андрисом Лиелайсом.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/andris.lielais

Комментарии 17
Клоун приехал!2 часа назад
Ну, пропал дом! Щас этот русофоб, стрАдающий во вражеской Москве, здесь по полной оторвётся, обсерет всё и вся российское и объявит войну русским, а потом побежит на поезд на Москву, чтоб успеть на спектакль.
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Не пойму2 часа назад
Ну почему его не гонят из России, как нелояльного? У нас бы такого сразу выперли.
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Сан1 час назад
Балтком в своем репертуаре, все говно мира в гости к нам!
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