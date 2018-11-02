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Визит папы римского Франциска в Латвию - историческое событие, и нет ничего предосудительного в том, что оно обошлось бюджету страны в круглую сумму. Об этом в эфире радио Baltkom заявила глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере, комментируя затраты на освещение визита понтифика общественными СМИ.

По ее словам, оценить важность этого визита можно будет спустя время.

"Я не считаю неправильным то, что за этим событием так следили наши журналисты. Не считаю, что это неэффективно. Потому что общественный заказ и такие большие мероприятия, как, например, Праздник песни и танца, они важны. Важно сохранить их в архивах. Может быть, это будет суровый пример, но, скажем, Валтерс Фриденбергс, который недавно ушел из жизни. Его последний концерт в зале Дзинтари могли записать, а могли и не записать. Увы, не записали. Как можно измерить эту эффективность? Или речь Аспазии, записанная в 1920-х. Это не измеряется никакими деньгами", - сказала Кезбере.

24 сентября Латвию в рамках балтийского турне посетил папа римский Франциск. В рижском Домском соборе понтифик поучаствовал в экуменическом богослужении, а в Аглонской базилике провел святую мессу.

Общественному радио и телевидению Латвии было выделено более 145 тысяч евро из средств на непредвиденные расходы на освещение этого события. При этом, как выяснилось позднее, за визитом понтифика в Латвии по телевидению следило меньше людей, чем в соседних балтийских странах.