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Русскоязычные в Латвии должны сами становиться частью латвийского общества, говоря с латышами на их языке. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил актер, продюсер, режиссер и участник ток-шоу на федеральных российских каналах Андрис Лиелайс.

Актер, долгое время проживающий в Москве, отметил, что знание русского языка помогло ему успешно интегрироваться в российское общество.

"Думаю, что латыши до конца никогда не признают русскоязычных в Латвии, если они будут продолжать ощущать себя русскими. Русские должны включаться в эту жизнь, не спрашивая. Желательно, чтобы русские говорили с латышами по-латышски. Я с русскими говорю по-русски, и как только я с ними заговорил на их языке, многие вопросы у меня отпали. И могу вам сказать, что как только вы заговорите по-латышки, у вас отпадет десяток внутренних вопросов и проблем", - отметил он.

По словам Лиелайса, латышский язык является последим связующим звеном для сохранения единства в Латвии.

"Если у русских есть православие, которое объединяет людей, то у латышей даже веры нет общей. В Латвии есть католики, лютеране, православные, и другие вероисповедания. Для нас язык — это последний рубеж. Я переживаю, например, когда у моих детей и внуков в Москве нет соприкосновения с родной культурой, корнями. Единственная возможность — это воскресная школа в посольстве Латвии в Москве, два раза в месяц. Спасибо Янису Петерису, который ее открыл в 1994 году. Включаться в жизнь других государств нужно не уличными методами, а собственным примером. Я бы даже баллотировался в России, если бы сегодня здесь была партия, которая может встать у власти", - сказал он.

Население Латвии, по оценке на 1 октября 2018 года, составляет 1 922 600 человек. Из них латыши составляют 61,78 % населения Латвии. 25,62 % насчитывают русские — крупнейшее национальное меньшинство Латвии, 3,35 % — белорусы; 2,27 % — украинцы; 2,11 % — поляки.

Фото: facebook.com/andris.lielais