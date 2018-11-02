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Утром в центре Риги в районе улицы Маскавас можно найти сумки с личными документами, по внешнему состоянию сумок можно предположить, что вещи насильно отбирали у владельцев. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив" рассказал мужчина по имени Сергей, который работает дворником.

"Очень часто у мусорный баков утром нахожу выпотрошенные сумки. В них студенческие удостоверения лежат, кредитные карточки — явно кого-то подловили, отобрали, и что нужно забрали. Если кредитные карточки нахожу в сумках — звоню владельцам (особенно девушек мне жалко почему-то) А так, сумки мне не нужны". - сказал

Он добавил, что в Риге чувствует себя в безопасности, однако, вечером остерегается выходить на улицу.

"Я высокий мужчина плотного телосложения, и могу за себя постоять, но если девушка, например, пойдет обязательно пристанут. Я работаю дворником на Маскачке, очень много социально опасных мужчин там, я стараюсь обходить их стороной, потому что определенная угроза есть", -отметил Сергей.

Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru