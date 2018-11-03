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С каждым годом растет число девушек, поступивших в колледж Государственной полиции. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала директор этого образовательного учреждения Дина Таране.

«Мы набираем людей согласно заказу Госполиции. Мы не можем брать столько студентов, сколько вздумается. Полиция называет нам необходимое число. С первого дня учебы в нашем колледже человек уже фактически находится на службе. Отсев примерно в течение года составляет около 10%. В принципе это норма, как и во всех учебных заведениях. Сейчас парней в колледже обучается больше, нежели девушек. Но это соотношение постепенно меняется. В этом году из поступивших 120 человек - 48 девушек. Пять лет назад девушек было только 20% от общего числа учащихся. Да и в общем в Госполиции число женщин растет. На мой взгляд, раньше полиция не считалась местом работы для женщин. А сейчас очень много мотивированных женщин», - отметила Таране.

Директор подчеркнула, что все кадеты после учебы обеспечиваются работой в полиции.

«Если мы хотим в будущем видеть здорового и физически сильного полицейского, то нельзя занижать существующие требования к физической подготовке. Интерес немного спал. Если в прошлом году у нас были 450 абитуриентов, то в этом году их насчитывалось 380. Но это все равно большой конкурс, так как всего 120 мест. Те, кто приходит к нам в колледж, достаточно мотивированы. Колледж полиции, пограничный колледж, пожарная служба - это три заведения с хорошим бонусом. Учащиеся получают не стипендию, а зарплату в размере 450 евро до уплаты налогов. Все студенты учатся за государственный счет. Кадеты подписывают договор, по которому они обязуются отработать после окончания учёбы определенное время в полиции», - рассказала Таране.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в обозримом будущем при приеме работников в органы внутренних дел планируется еще больше снизить требования к их физической подготовке, так как физическая форма юношей очень слабая.

Фото: flickr.com/photos/valstspolicija