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Алкоголики в Латвии отличаются от алкоголиков других стран, считает участник Содружества анонимных алкоголиков Айвар. В эфире радио Baltkom он рассказал, что местные алкоголики часто уходят в запой.

«В Италии, Франции, Испании и Португалии есть несколько сотен активных групп анонимных алкоголиков. Там могут люди себе позволить в течение дня выпить бокал вина, это да. Я сам посещал одну из восьми групп в Сицилии. Надо понять, что не все люди могут переработать одни и те же продукты. Это генетический фактор. Организм может нормально без последствий переработать 150 граммов сорокоградусного алкоголя в стуки. Организм, конечно, привыкает. Но латвийской алкоголик отличается от, например, американского. У нас много запойных пьяниц. Если человек в США не будет платить за квартиру полгода, то его выселят, а у нас люди имеют долги по 3 000 евро и продолжают там жить»,- рассказал Айвар.

Осенью этого года в Латвии насчитывалось более 60 групп анонимных алкоголиков. Их встречи происходят несколько раз в неделю и помогают людям оставаться трезвыми.

Фото: pixabay.com