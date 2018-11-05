АНОНС: на радио Baltkom - оперная певица Мария Максакова (2)
Эксклюзив | 5 ноября 2018 года, 10:49
Сегодня, после 11.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - оперная певица, актриса, солистка Национальной оперы Украины, Большого и Мариинского театров Мария Максакова.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Да какая она оперная певица?! Поёт на тройку с минусом да и ещё в политику как в дерьмо вляпалась. Она просто баба без мозгов и красивого голоса. Дёшевая протеже!
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О кто это?Это та дура которая бандеровцам подпевала?
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