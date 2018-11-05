Эксклюзив |

Сегодня, после 11.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - оперная певица, актриса, солистка Национальной оперы Украины, Большого и Мариинского театров Мария Максакова.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.